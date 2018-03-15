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На гастрономической ярмарке «Мос/Еда!» представят блюда азиатской и мексиканской кухни
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На гастрономической ярмарке «Мос/Еда!» представят блюда азиатской и мексиканской кухни 

Управа района Бирюлево Западное 15 марта 2018
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
На ярмарочных площадках фестиваля «Мос/Еда!» реализуют не только продажу сельскохозяйственной продукции, но также и блюд от столичных рестораторов. Об этом сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы в среду, 14 марта.
Более 100 видов блюд и напитков представят гостям на гастрономическом фестивале «Мос/Еда!». Организаторы ярмарки откроют лавки с блюдами мировой кухни, где гости смогут угоститься буррито, пиццей, лапшой-Wok, шашлыком, запеченными овощами, спагетти, а также оригинальными десертами.
Напомним, на территории Южного округа ярмарка «Мос/Еда!» развернется на 196 площадках. В районе Бирюлево Западное ассортимент сельскохозяйственной продукции представят в 8 пунктах, адреса которых можно узнать на сайте.
Фото: сайт «Мос/Еда!»
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