Отельеры: Запрет на курение кальянов по гостиничному бизнесу не ударит

Минздрав направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект поправок, ужесточающих действующий антитабачный закон. Законопроект предполагает вступление запрета курения кальянов в гостиницах, кафе и ресторанах с 1 января 2019 года. На данный момент различные ведомства отреагировали на инициативу в целом положительно: Минтруд согласовал проект без замечаний, Минкультуры Минпромторг готовят ответ по предложению.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН сообщил, что в гостиницах курение уже давно запрещено.

«Курение в гостиницах и отелях уже давно отменено. Раньше на летних верандах еще можно было ставить кальяны, но на сегодняшний день уже все отели осознали и привыкли, что у нас нигде не курят. Так что по гостиничному бизнесу это не ударит абсолютно. По структуре выручки сигареты и кальяны в отелях никогда не доминировали, ну и рестораны при отеле редко могут конкурировать со знаковыми ресторанами в городе», — пояснил он.

Собеседник НСН выразил недоумение регулярными нововведениями государственных органов.

«Я пока не совсем понимаю, что они еще могут запретить. Убрать места для курения рядом с ресторанами? Меня больше пугают другие инициативы Роспотребнадзора , как, например, система ХАССП, которую они недавно разработали. Мне не хватило образования прочитать и понять, как это должно работать», — добавил он.

Система ХАССП внедряется в обязательном порядке на всех предприятиях, которые занимаются пищевым производством, а также переработкой пищевой продукции. Согласно действующим санитарным, гигиеническим и техническим нормам, контроль качества приготовления продуктов распространяется и на заведения общепита в гостиничных комплексах — ресторанах и кафе.