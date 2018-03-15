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Отельеры: Запрет на курение кальянов по гостиничному бизнесу не ударит
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Отельеры: Запрет на курение кальянов по гостиничному бизнесу не ударит 

Национальная Служба Новостей 15 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Минздрав направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект поправок, ужесточающих действующий антитабачный закон. Законопроект предполагает вступление запрета курения кальянов в гостиницах, кафе и ресторанах с 1 января 2019 года. На данный момент различные ведомства отреагировали на инициативу в целом положительно: Минтруд согласовал проект без замечаний, Минкультуры и Минпромторг готовят ответ по предложению.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН сообщил, что в гостиницах курение уже давно запрещено.
«Курение в гостиницах и отелях уже давно отменено. Раньше на летних верандах еще можно было ставить кальяны, но на сегодняшний день уже все отели осознали и привыкли, что у нас нигде не курят. Так что по гостиничному бизнесу это не ударит абсолютно. По структуре выручки сигареты и кальяны в отелях никогда не доминировали, ну и рестораны при отеле редко могут конкурировать со знаковыми ресторанами в городе», — пояснил он.
Собеседник НСН выразил недоумение регулярными нововведениями государственных органов.
«Я пока не совсем понимаю, что они еще могут запретить. Убрать места для курения рядом с ресторанами? Меня больше пугают другие инициативы Роспотребнадзора, как, например, система ХАССП, которую они недавно разработали. Мне не хватило образования прочитать и понять, как это должно работать», — добавил он.
Система ХАССП внедряется в обязательном порядке на всех предприятиях, которые занимаются пищевым производством, а также переработкой пищевой продукции. Согласно действующим санитарным, гигиеническим и техническим нормам, контроль качества приготовления продуктов распространяется и на заведения общепита в гостиничных комплексах — ресторанах и кафе.
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