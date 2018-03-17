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Гастрономический фестиваль Welcome FOODball Cup состоится в Нижнем Новгороде
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Гастрономический фестиваль Welcome FOODball Cup состоится в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 17 марта 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщают организаторы проекта «Гастрономическая карта России».
Как отмечается в сообщении, мероприятия фестиваля будут проводиться с 14 июня по 15 июля в российских городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года. Они пройдут при экспертной поддержке Федерации рестораторов и отельеров России и Национальной ассоциации кулинаров.
Одиннадцать гастрономических фестивалей познакомят болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни, расскажут о возможностях субъектов РФ в сфере гастрономического туризма.
Гостей ждут: стритфуд и шоу уличных торговцев-коробейников, конкурс пикников для футбольных болельщиков, дегустации продуктов из регионов, а также мастер-классы региональной кухни от шеф-поваров.
«Единое фестивальное действие превратит городское пространство в большой праздник современной региональной кухни», — заявляет координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.
Ранее сообщалось, что гостей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде накормят стерляжьей ухой и угостят пивом из самовара.
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