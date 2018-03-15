Гостей ЧМ-2018 накормят стерляжьей ухой и пивом из самовара

Специальное меню для иностранных футбольных болельщиков Чемпионата мира по футболу подготовили гастрономические заведения Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе лектория, состоявшего 14 марта.

По мнению нижегородских рестораторов, именно местная кухня должна привлекать туристов своим разнообразием, историческими корнями и, конечно, самим вкусом. Иностранцы часто отказываются пробовать русский холодец, поскольку их смущает сочетание желе и мяса. В связи с этим нижегородские рестораны решили подавать это блюдо по-новому: нижний слой мяса укрывают слоем грибов, а вершину блюда составляют желейные сливки с кремом и маринованные огурцы с зеленью.

По словам члена президиума федерации рестораторов и отельеров России Юрия Попова, Нижегородский регион славится классической волжской едой уху из стерляди. «Остается спорным способ подачи блюда, — считает Попов. — Уха стерляжья входит в программу гастрономического фестиваля к ЧМ-2018 в формате стрит-фуда. Такой способ употребления супа вряд ли будет удобен туристам, ведь сложно представить человека, который привык есть суп на бегу».

Сокровищем нижегородской кухни можно назвать те блюда, рецепты которые привезли с собой старообрадцы. В их числе — серые щи.

Также, Нижний Новгород может похвастаться своим ржаным хлебом. Нижегородские гастрономические заведения предлагают посетителям отведать пироги с рожью, ржаные блины, ржаную похлебку и кашу.

«Немецким и голландским туристам, недавно посещавшим наш город, по вкусу пришлись ржаные пироги с капустой. Аутентичная кухня нашего народа включает в себя и различные напитки — уникальный белый ржаной квас, сурицу и кисели», -поделился информацией пекарь Илья Воронин.

Кроме того, иностранные гости смогут выпить «горьковского чая». Рецептуру, придуманную знаменитым писателем, нашли сотрудники Литературного музея А. М. Горького еще два года назад. Чай включает в себя букет местных нижегородских ягод, лимон, орехи и вино.

Наконец, любителям пенных напитков понравится Староярморочный купеческий пивной самовар. Он подается холодным, потому как самовар выступает в качестве термоса, поддерживая оптимальную температуру хмельного напитка.