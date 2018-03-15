Ещё
«Ашан» запустит сервис доставки готовой еды
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ашан» запустит сервис доставки готовой еды 

Ведомости 15 марта 2018
Ритейлер «Ашан» планирует расширить категорию кулинарии в супермаркетах, увеличить и обновить ассортимент готовых блюд, а также запустить сервис их доставки. Об этом рассказал шеф-повар ритейлера Патрик Шонаве, передает «Интерфакс». В «Ашане» он работает три месяца, ранее должности шеф-повара в российском представительстве не существовало. До прихода в «Ашан» Шонаве работал в посольстве Франции, ресторане «Буйабес», был бренд-шефом сетей «Кофеин», Starbucks, «Кофемания».
«Сейчас я работаю как раз над тем, чтобы обновить и расширить ассортимент кулинарии. В течение двух-трех месяцев я разрабатываю рецепты блюд, которые в дальнейшем будут продаваться в кулинарии. Наша основная задача — сделать так, чтобы люди не только готовили дома, но и покупали готовые блюда у нас», — пояснил он. По его словам, после нововведений цены останутся на комфортном для покупателей уровне.
Новый ассортимент будет тестироваться в нескольких магазинах ритейлера в апреле. Если пилотный проект будет успешен, то в нем будут участвовать все магазины «Ашана» в России.
Когда заработает сервис по доставке продуктов питания, то заказы покупатели смогут оставлять через сайт. Запуск доставки планируется со второй половины 2018 г., уточнил представитель «Ашана».
Ведомости: последние новости
Картину Фриды Кало, впервые показанную публике, продали с аукциона за $1,8 млн Самойлова споет в Севастополе песню, которую готовила для «Евровидения» ЦИК готов рассмотреть жалобы на показ фильма «Крым» в «день тишины»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц45
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение