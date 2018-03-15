«Ашан» запустит сервис доставки готовой еды

Ритейлер «Ашан» планирует расширить категорию кулинарии в супермаркетах, увеличить и обновить ассортимент готовых блюд, а также запустить сервис их доставки. Об этом рассказал шеф-повар ритейлера Патрик Шонаве, передает «Интерфакс» . В «Ашане» он работает три месяца, ранее должности шеф-повара в российском представительстве не существовало. До прихода в «Ашан» Шонаве работал в посольстве Франции, ресторане «Буйабес», был бренд-шефом сетей «Кофеин», Starbucks , «Кофемания».

«Сейчас я работаю как раз над тем, чтобы обновить и расширить ассортимент кулинарии. В течение двух-трех месяцев я разрабатываю рецепты блюд, которые в дальнейшем будут продаваться в кулинарии. Наша основная задача — сделать так, чтобы люди не только готовили дома, но и покупали готовые блюда у нас», — пояснил он. По его словам, после нововведений цены останутся на комфортном для покупателей уровне.

Новый ассортимент будет тестироваться в нескольких магазинах ритейлера в апреле. Если пилотный проект будет успешен, то в нем будут участвовать все магазины «Ашана» в России.

Когда заработает сервис по доставке продуктов питания, то заказы покупатели смогут оставлять через сайт. Запуск доставки планируется со второй половины 2018 г., уточнил представитель «Ашана».