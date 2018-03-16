На Ильинке заработал двухэтажный восточный ресторан Аркадия Новикова Umma

«Умма» в исламе — религиозная община, и Новиков попробовал собрать некую фантазию о халяльном мясе и молельной комнате. Правда, то, что в итоге получилось, сложно назвать восточным рестораном: этот недальний восток расположился где-то между Грузией и Казахстаном.

Интерьер Umma разрабатывала дизайн-студия Krivtsova & Redina: стены местами украсили мозаикой, под потолок повесили большие люстры из металла и бусин, а у барной стойки разложили сладости, сухофрукты и орехи — на манер восточных базаров. Самым ориентальным элементом тут получилась лестница, ведущая на второй этаж, — единственное место в ресторане, где на секунду кажется, будто ты в закоулках Таксима в Стамбуле. Мебель выбрали мягкую, в основном в теплых тонах — терракотовую и желтую, но часть первого этажа и весь балкон разбавили креслами синих и зеленых оттенков.

Самая удивительная деталь ресторана — молельная комната. Помещением можно воспользоваться в любое время. Правда по традиции ислама женщины и мужчины молятся отдельно.

Кухню в Umma возглавила Барчиной Мамажановна, а в меню смешались блюда грузинской, узбекской, казахской, местами даже израильской кухни.

Средний чек: 2000 рублей Адрес: ул. Ильинка, 13