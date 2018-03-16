Шпаргалка для гостя ЧМ-2018: где унять голод в Екатеринбурге

В 2018 году в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу приедут тысячи футбольных фанатов со всего мира. Уральская столица изо всех сил готовится к нашествию иностранцев, переводя на английский язык названия остановок и меню. И все же ориентироваться в незнакомом городе им может быть сложно. Вот почему E1.RU подготовил серию материалов для гостей.

Из нашей «Шпаргалки» читатели узнают, как быстро и недорого добраться до центра из аэропорта, где запастись сувенирами, в каком кафе есть китайская кухня и какие места в Екатеринбурге обязательно нужно посетить. «Шпаргалка» будет интересна и екатеринбуржцам. Одним она поможет открыть свой город с новой стороны, другим подскажет, как занять своих гостей.

В Екатеринбурге сотни ресторанов и кафе. Настолько много, что в этом море запросто может утонуть приезжий, не знакомый с городом. Мы выбрали в центре города несколько заведений с разной кухней, чтобы посетители мундиаля могли сориентироваться, быстро найти себе едальню по душе и чувствовать себя как дома, не забывая наслаждаться тем, что они в гостях. В нашей подборке каждый найдет местечко по душе.

Русская кухня

Заведение оформлено в духе русской дачи — о ней напоминают обои в снегирях, занавески в цветочек и кошка Паша, которая здесь живет. В меню — авторски переосмысленные блюда русской кухни — борщ, пожарские котлеты, кролик в технике су-вид, полба и черемуховый торт.

Средний чек: 700–1 500 рублей

Меню с картинками на английском языке. Есть англоговорящие официанты

Время работы: с 11:00 до 23:00 Адрес: ул. Толмачева, 23 Телефон: 228–00–59 Сайт: rest-pashtet.ru ​​Ресторан специализируется на приготовлении мяса на гриле и вине (в карту входит более 100 видов со всего мира). Также здесь готовят традиционные салаты, закуски, супы и домашние десерты.

Средний чек: 800 рублей

Меню на английском, японском и китайском языках. Официанты говорят по-английски

Время работы: с воскресенья по четверг с 11:00 до 0:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 2:00 Адрес: ул. Белинского, 55 Телефон​​​: 287–10–85 Сайт: stroganov-grill.ru В заведении готовят несколько видов традиционного русского блюда с рецептами от традиционных до экзотических. Отдельная строка в меню — пермский вариант пельменей, «посикунчики». Можно заказать блюдо с уткой или копченым сыром. В заведении нет официантов, обстановка демократичная, как и цены.

Средний чек: 350 рублей

Меню на английском языке, к ЧМ-2018 появятся меню на китайском, испанском и других языках. Персонал учит необходимые для обслуживания слова и фразы

Время работы: с 12:00 до 22:00 Адрес: ул. Пушкина, 12 Телефон: 287–30–01 Сайт: dumpling-restaurant-47.business.site

Ресторан находится в старинном двухэтажном особняке, в котором воссозданы интерьеры XIX века. Атмосферу времени дополняют антикварные вещи, камин, картины. В заведении готовят блюда русской кухни, вдохновленные «классическим французскими представлениями о высокой гастрономии».

Средний чек: 2500-3000 рублей

Меню на английском и немецком языках, без иллюстраций. Персонал знает английский язык

Время работы: с 12:00 до 0:00 Адрес: ул. Малышева, 137 Телефон: 378–81–18 Сайт: troekurov.ru Ресторан располагается на первом этаже гостиницы «Исеть», входящий в комплекс конструктивистских зданий Городок чекистов. Антураж заведения напоминает о жителях городка, у которых не было кухонь в квартирах, и питаться им нужно было на фабрике-кухне. Интерьер ресторана выполнен в стилистике 30-х годов, здесь много предметов быта и исторических фотографий. Еда готовится на глазах у посетителей. Можно заказать холодец, котлеты из фермерской баранины, пельмени, блинчики, черносмородиновый кисель, пирожки с брусникой и многое другое.

Средний чек: 300-350 рублей

Меню на английском и китайском языках обещают выпустить к ЧМ-2018. В заведении действует система самообслуживания, так что выбрать себе блюдо сможет носитель любого языка

Время работы: с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 21:30, в воскресенье с 12:00 до 21:00 Адрес: пр. Ленина, 69/1 Телефон: 271–03–51 Сайт: fabrikakuhnyaekb.ru В заведении ностальгический интерьер: выкрашенные зеленым стены, гобелен с оленем, деревянные лыжи… По телевизору без остановки идут советские фильмы. В чебуречной готовят не только коронное блюдо, но и борщ, уху, солянку, пельмени и другие традиционные блюда. Фирменный «советский» напиток — компот из сухофруктов. К пиву подают вареных раков.

Средний чек: 700-900 рублей

Меню на английском языке, персонал частично знает английский

Время работы: в будни и воскресенье с 12:00 до 24:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 3:00 Адрес: ул. Малышева, 44 Телефон: 271–44–46 Сайт: vk.com/vremya4, facebook.com/vremya4

Традиционные блюда русской кухни с авторским звучанием готовят в ресторане «Маниловъ». Котлеты из кабана, язык с хреном, уха сделаны из отечественных продуктов с помощью щадящих методов обработки. Гости могут знакомиться с кулинарными традициями России, сидя в комнатах, обставленных в духе особняков XIX века.

Средний чек: 2 000 рублей

Меню на английском и китайском, персонал знает китайский язык

Время работы: с 12:00 до 0:00 Адрес: пр. Ленина, 70 Телефон: 375‑87–93 Сайт: maniloff-r.ru Самые разные пироги готовят в «Подсолнухах». Традиционные русские блюда дополняют польские вареники «пероги», поджаренные на сковороде или во фритюре. В английских «пот-пай» начинка запечена в горшочке из теста. Пироги подают с гарниром. А еще здесь готовят необычные десерты, например, мороженое из бородинского хлеба.

Средний чек: 400 рублей без алкоголя, до 1000 с алкоголем

Меню на английском языке пока нет Время работы: с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 24:00 Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 140 Телефон: 318–01–01 Сайт: podsolnuhi.ru/pirogovaya

Заведение расположено на 51-м этаже небоскреба «Высоцкий». Дизайн в ресторане легкий, «воздушный», гости могут любоваться видом города из панорамных окон. Готовят русскую кухню и не только — в меню есть и европейские, и паназиатские блюда. Посетители могут выбрать и заказать к столу живого краба, омара или устриц в местном аквариуме.

Средний чек: 1 500 рублей

Меню на английском языке, иностранным владеет и часть персонала

Время работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 24:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00 Адрес: ул. Малышева, 51, 51-й этаж

Телефон: 200–51–51 Сайт: vertical51.ru Антураж русского села с беленой печью, соломенными крышами, телегами и горшками воссоздан в ресторане «Красна хата» в ТРЦ «Гринвич». Пельмени, вареники, пирожки, блинчики, драники и другие блюда русской, украинской, белорусской кухни готовят здешние повара.

Средний чек: 900 рублей

Меню на английском языке. Персонал умеет объясняться с иностранцами

Время работы: с 11:00 до 00:00 Адрес: ул. 8 Марта, 46 (ТРЦ «Гринвич»), третья очередь, нулевой уровень

Телефон: 379–33–99 Сайт: krasna-hata.ru Азиатская кухня

В заведении готовят по рецептам, позаимствованным у кулинаров Таиланда, Вьетнама, Сингапура, Китая, Японии и Индии. У ресторана оригинальное оформление — пестрое, яркое, создающее атмосферу клубного чилаута в восточной стране.

Средний чек: 1200 рублей

Меню на русском и английском, официанты не знают иностранных языков

Время работы: с понедельника по четверг с 12:00 до 0:00, в пятницу, субботу и воскресенье с 12:00 до 2:00 Адрес: ул. 8 Марта, 8д Телефон: 377–65–70 Сайт: ekb.shikary.ru Традиции и современность сочетаются в оформлении кафе китайской кухни на главном городском проспекте. В витрине здесь выставлены разноцветные кошки Манэки-нэко, мановением лапки приносящие удачу. Внутри много колоритных национальных деталей, расписанная граффити кирпичная стена. Еду готовят на глазах у посетителей, в меню входят привычные блюда китайской кухни.

Средний чек: 500 рублей

Меню на английском и китайском. Менеджеры знают английский язык

Время работы: с 12:00 до 23:00 Адрес: пр. Ленина, 41 Телефон: +7 919 381 14 63 Сайт: vk.com/public157200430, facebook.com/jangsu.ekb Семейная пара поваров Хан Тао и Ли Вэнь стала соавтором проекта ресторана традиционной китайской кухни. В меню входят классические утка по-пекински и блюда с лапшой и рисом, а также китайская экзотика — куриные лапки, свиные уши, вековые утиные яйца. Повара готовят из продуктов и специй, доставленных из Китая. Есть здесь и пиво из Поднебесной.

Средний чек: 1 300 рублей

Меню только на русском и без иллюстраций, но официанты владеют английским языком

Время работы: с 12:00 до 23:00 Адрес: ул. Красноармейская, 66 Телефон: 271–78–78 Сайт: druzhba-rest.ru «Карп в огне», «Лапки лягушек», «Перепела в хрустящей корочке» и другие блюда китайской кухни подают в кафе «Гонконг». Время от времени в арсенале заведения появляются новые кушанья, которые привозят сюда приглашенные повара из разных провинций Поднебесной. Интерьеры кафе выполнены в классическом китайском стиле.

Средний чек: 800-900 рублей

Меню на китайском и английском

Время работы: с 11:00 до 23:00 Адрес: пер. Курьинский, 3 Телефон: 383–49–39 Сайт: gonkong66.ru В этом заведении постарались передать дух Японии в дизайне — в зале ресторана преобладают белые, красные и темно-коричневые цвета. В арсенале поваров — классические рецепты Страны восходящего солнца. В ход идут только свежие ингредиенты, рыба и другие морепродукты прибывают самолетом из Москвы. Некоторые блюда на глазах посетителей готовят на особенной японской жарочной плите, которая называется теппан.

Средний чек: от 2 000 рублей

Меню — есть на русском и английском, официанты разговаривают на английском языке

Время работы: с 12:00 до 23:00 Адрес: ул. Хохрякова, 48, 2-й этаж

Телефон: 215–91–97 Сайт: tikhvin-dom.ru/accretion/Restaurant-Su-Mo Блюда не только японской, но и европейской кухни подают в кафе в ТЦ «Мегаполис». В «Токио» готовят из качественной рыбы и одного из лучших сортов риса. В меню — большой выбор суши, роллов и других традиционных блюд.

Средний чек: 700 рублей

Меню иллюстрированное, на русском языке

Время работы: с 10:00 до 24:00 Адрес: ул. 8 Марта, 149, 4-й этаж

Телефон: 328–45–00, +7 963 054 96 38 Сайт: cafetokio.ru/index.php В центре города находится один из первых в Екатеринбурге ресторанов японской кухни. Здесь классические интерьеры Страны восходящего солнца, традиционные блюда, сеты на большую и маленькую компанию и отдельный раздел меню для любителей здорового питания.

Средний чек: 900 рублей

Меню на русском с иллюстрациями, официанты могут объясниться на английском

Время работы: с воскресенья по пятницу с 12:00 до 24:00, в субботу с 12:00 до 01:00 Адрес: ул. Малышева, 74 Телефоны: 380–66–00, добавочный 1, +7 922 165 98 08 Сайт: vasabi-rest.ru Древние кулинарные традиции Кореи соблюдают в кафе в центре Екатеринбурга. Национальные блюда кимчхи (овощное острое блюдо из квашеной капусты или редьки), хве (блюдо из сырой рыбы с со специями и морковью), куксу (домашняя лапша с бульоном) не только необычны, но и полезны для здоровья.

Средний чек: от 600 рублей

Меню на английском и китайском языках

Время работы: с 12:00 до 00:00 Адрес: ул. 8 Марта, 8д Телефон: +7 982 610 10 57 Сайт: seul-rest.com Оба быстрых кафе вьетнамской кухни основали выходцы из Северного Вьетнама. Помещения оформлены празднично и пестро — с потолка свисают яркие бумажные фонарики. В меню много необычных, экзотических блюд, таких как салат с цветами банана или лягушки в панировке.

Средний чек: 600 рублей

Меню к чемпионату мира выпустят в английском и испанском вариантах. Персонал говорит на вьетнамском, английском и русском языках

Время работы: с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 24:00.

Адрес: ул. Гагарина, 35, пр. Ленина, 41 Телефон: +7 922 293 73 43 Сайт: vk.com/vietmon, vietmon.ru Лаунжевая атмосфера царит в ресторане паназиатской кухни MOJO. Повара готовят для гостей традиционные блюда китайской, японской, корейской кухни и свои варианты классических рецептов.

Средний чек: 1 300 рублей

Меню только на русском языке, иллюстрированное. Персонал говорит по-английски

Время работы: с понедельника по четверг с 11:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 01:00, в воскресенье с 11:00 до 24:00 Адрес: ул. Малышева, 5 Телефон: 200–07–07 Сайт: mojofood.ru Восточная кухня

Шашлыки, люля-кебабы, кавказские сыры и восточные разносолы можно заказать в ресторане нескучной кухни «Кинза-за». Своим коньком здесь считают восточное гостеприимство и обещают, что официанты и накормят, и расскажут множество интересных историй.

Средний чек: 850 рублей

Меню на английском языке появится к чемпионату мира по футболу. Многие официанты знают английский язык

Время работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 24:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00 Адрес: ул. Родонитовая, 19 Телефон: 288–25–42 Сайт: kinza-za-rest.ru Заведение открыл в Екатеринбурге шоумен Сергей Светлаков . Блюда восточной кухни в меню перемежаются с европейскими, но приготовленными по нестандартным рецептам. Например, «Оливье» с кониной. Особенно полно в ESHAK’е представлена узбекская кухня, но есть и русская.

Средний чек: 1 000 рублей

Меню на английском языке, персонал также знает английский

Время работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 24:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 6:00 Адрес: ул. Луначарского, 128 Телефон: 253–11–11 Сайт: ekb.eshak.ru Джизбыз, бугалму, аджаб сандал и гюрзу подают в ресторане азербайджанской кухни Sufra. Выбор национальных блюд очень богат, как и обстановка — величественные арки, восточный орнамент стен, латунные и фарфоровые детали интерьера воссоздают атмосферу Персии.

Средний чек: 1000-1200 рублей

Меню на русском и английском, официанты могут также объясниться на английском

Время работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 00:00 Адрес: ул. Воеводина, 8 Телефон: 215–81–81 Адрес: ул. Шейнкмана, 75 Телефон: 219–81–81 Сайт: sufraekb.ru Домотканые ковры, глиняные горшки, старые фото на стенах и другие детали интерьера в ресторане «Хмели Сунели» напоминают о Тбилиси. Из этого же города приехали в Екатеринбург и специи, и традиция доверять тесто только женщинам, и даже шеф-повар заведения. Прямо в зале установлена печь, в которой готовят лепешки и хачапури.

Средний чек: 1 500 рублей

Меню на русском и английском, персонал говорит по-английски

Время работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 24:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00 Адрес: пр. Ленина, 69/10 Телефон: 350–63–18 Сайт: hmeli.ru С бараниной, нутом, барбарисом, с курицей, машем, перепелиными яйцами, с ягнёнком, нухатом — в чайхане PLOV project всегда есть выбор из пяти-шести видов плова. Национальные блюда Средней Азии составляют основу меню. Лепешки и кутабы к ним пекут в настоящем тандыре, напитки катык и сузьма везут прямо из Узбекистана.

Средний чек: 700 рублей

Меню на английском. Есть официанты, которые знают английский язык

Время работы: в четверг, пятницу и субботу с 12:00 до 2:00, в понедельник, вторник, среду и воскресенье — с 12:00 до 1:00 Адрес: ул. Вайнера, 9, 4-й этаж

Телефон: 356–56–00 Адрес: ул. 8 Марта, 46, 3-й этаж

Телефон: 311–05–11 Сайт: vk.com/plov_project, facebook.com/PLOV.group

Знаменитые кавказские застолья можно устраивать в ресторане грузинской кухни «Бадриджани». Повара готовят по рецептам из разных районов Грузии, особенно много блюд с мясом — хинкали, харчо, цыпленок табака. В винной карте кроме вина можно обнаружить чачу.

Средний чек: 1 500 рублей

Меню на русском, с иллюстрациями. Официанты говорят по-английски

Время работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00 Адрес: ул. Восточная, 72 Телефон: 305–05–46 ​Сайт: бадри.рф Европейская кухня

Штрудель, свиная рулька, колбаски и другие обязательные блюда немецкой и австрийской кухни готовят в кафе «Лиса и фазан». В заведении попытались воссоздать атмосферу бюргерского дома. По пятницам и субботам здесь играет живая музыка.

Средний чек: 700 рублей

Меню не иллюстрированное, на русском языке. Персонал также говорит только по-русски, и иностранцам придется объясняться жестами

Время работы: с 12:00 до 24:00 Адрес: ул. Белинского, 200 Телефон: +7 922 126 35 47, 210–41–45 Сайт: lisafazan.ru По ту сторону здания городской администрации находится немецкий пивной ресторан Ratskeller, название которого так и переводится — «подвал ратуши». Гостям заведения обещают домашнюю еду и Октоберфест круглый год. В ресторане один из самых больших в городе ассортимент пива из Германии, в него входят и популярные, и редкие сорта.

Средний чек: 1 500 рублей

Меню — на русском и английском, официанты говорят на английском языке

Время работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00 Адрес: ул. 8 Марта, 8б Телефон: 317–18–63 Сайт: ratskeller.ru Классические паста и пицца в меню заведения дополнены находками местных поваров, десерты также готовятся по оригинальным рецептам. Стейки, морепродукты, равиоли, ризотто и другие блюда создаются по рецептам из Италии.

Средний чек: 2 000 рублей

Меню на английском языке. Официанты также говорят на английском

Время работы: с 11:00 до 24:00 Адрес: ул. 8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич», 3-я очередь, 3-й этаж

Телефон: 253–72–77 Сайт: truffaldina.ru Около станции метро «Площадь 1905 года», в старинном здании находится таверна, которую создали выходцы из Сербии. Здесь гостя накормят шопским салатом, плескавицей и чевапчичами, причем порции будут внушительными. Официанты — руководители сербской диаспоры в Екатеринбурге.

Средний чек: 900 рублей

Меню только на русском. Выбор помогут сделать официанты, которые говорят на русском, сербском и английском

Время работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 0:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 1:00 Адрес: пер. Театральный, 5а Телефон: 206–00–46 Сайт: vk.com/public66879008

Современный ресторан с большим выбором блюд из обитателей моря открылся недавно. В меню камчатские и мурманские крабы, мидии, закуски из рыбы и морепродуктов. В винной карте преобладают белые сорта. ​​​​​​​

Средний чек: 1 500 рублей

Меню на русском языке без иллюстраций, но персонал знает английский

Время работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 24:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00 Адрес: ул. Хохрякова, 23 Телефон: 271–03–40 Сайт: gady.me Рецепты европейской провинции воплощают повара ресторана «Крюшон». Главные достоинства этих блюд — свежесть и сытность. В заведении подают французские и итальянские блюда и, конечно, крюшон — смесь вина, шампанского и ликера с фруктами.

Средний чек: 1 500-2 000 рублей

Меню на английском языке, смогут объясниться и официанты

Время работы: с 12:00 до 00:00 Адрес: ул. 8 Марта, 50 Телефон: 361–91–61 Сайт: cruchon-restaurant.ru/ru Большой выбор пасты, равиоли, брускетты, пиццы в ресторане Maccheroni. В заведении есть уютный второй этаж, окно-витрина смотрит на оживленный перекресток в самом центре города.

Средний чек: 500–600 рублей

Меню на английском языке, некоторые официанты знают английский

Время работы: круглосуточно

Адрес: пр. Ленина, 40 Телефон: 222–19–02 Сайт: maccheroniciao.ru Всевозможные морепродукты готовят в средиземноморском ресторане «Порт Стэнли». На столы попадают свежая рыба, кальмары, каракатицы, осьминоги. Окна ресторана выходят на реку Исеть.

Средний чек: 3 000 рублей

Меню на английском языке, официанты говорят по-английски

Время работы: с 12:00 до 24:00 Адрес: ул. Горького, 10а Телефон: 355–19–55 Сайт: port-s.ru Итальянские салаты, средиземноморская рыба, мраморные стейки и кавказские шашлыки соседствуют в меню ресторана «Джеймс». Найдутся блюда для вегетарианцев и соблюдающих диету. В винной карте заведения можно найти европейскую классику, интересные экземпляры из Австралии и Латинской Америки, классический ирландский и немецкий драфт.

Средний чек: 1 500 рублей

Меню на английском языке, персонал знает английский

Время работы: с воскресенья по четверг с 10:00 до 00:00, в пятницу с 10:00 до 02:00, в субботу с 12:00 до 02:00 Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 58 Телефон: 317–18–02 Сайт: james-resta.ru Бары Екатеринбурга

Шот-бар «Нефть»

В баре есть шот-конструктор, где можно самостоятельно составить для себя напиток. В меню коктейли «Урал» , «Топливо» и «Нефтепровод», а в программе — музыка и танцы.

Время работы: с понедельника по субботу с 21:00 до 07:00 Адрес: ул. Воеводина, 1 Телефон: 20–603–20 Сайт: vk.com/neftbarekb

The Yankee Bar Один из первых в Екатеринбурге баров с крафтовым пивом. Напиток варят в городе Заречном неподалеку от уральской столицы. Гостям подают бургеры и мясные закуски.

Время работы: с воскресенья по четверг с 16:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 16:00 до 3:00 Адрес: ул. Толмачева, 25 Телефон: 346–38–02 Сайт: vk.com/theyankeebar

Бар «Лавкрафт»

12 сортов крафтового пива, например, легкий пшеничный эль в бельгийском стиле с цедрой и пряностями, разливают в баре неподалеку от станции метро «Площадь 1905 года». Есть и большой выбор бутылочного пива.

Время работы: с воскресенья по четверг с 17:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 17:00 до 02:00 Адрес: ул. Малышева, 31в Телефон: +7 912 657 52 35 Сайт: vk.com/lovecraft_ekb Бар InTouch

Небольшой бар, где иногда выступают местные группы, смешивают коктейли и курят кальян. Для посетителей есть настольные игры, в которые можно поиграть бесплатно.

Время работы: с воскресенья по четверг с 18:00 до 03:00, в пятницу и субботу с 18:00 до 5:00 Адрес: ул. Розы Люксембург, 23 Телефон: 7 902 441 84 70 Сайт: intouchbar.ru Old Fashioned bar Уют в заведении создают старомодные торшеры, шкафы с книгами и другие предметы антуража. Здесь готовят классические и необычные коктейли, оригинальные блюда.

Время работы: с воскресенья по четверг с 18:00 до 02:00, в пятницу и субботу с 18:00 до 08:00 Адрес: ул. Красноармейская, 32 Телефон: +7 953 601 34 91 Сайт: ofbar.ru Бар Lift 12 Не просто бар, но активно действующая концертная площадка. Здесь играют известные и начинающие представители электронной сцены.

Время работы: в пятницу и субботу с 23:00 до 9:00 Адрес: ул. 8 Марта, 12а Телефон: 271–50–50 Сайт: vk.com/lift12official

New Bar Самые разные коктейли смешивают в «Нью баре» в центре Екатеринбурга. В помещении под крышей можно поиграть в настольную игру или почитать книгу. Каждую неделю в баре проходят концерты популярных и малоизвестных исполнителей.

Время работы: с 18:00 до 6:00 Адрес: ул. 8 Марта, 8д Телефон: +7 953 606 76 84 Сайт: vk.com/newbarekb

Гордонс Бар Шотландский бар, в котором скрупулезно подошли к созданию интерьера и составу меню. Не забыли и про традиционные напитки — купажированные и односолодовые виски из Шотландии.

Время работы: с 12:00 до 23:00 Адрес: ул. Крылова, 27 Телефон: 389–19–91 Сайт: doctorscotch.ru/bar Доктор Скотч Паб Перед пабом установлен бюст Патрика Леопольда Гордона — военного теоретика, соратника Петра I. Подданный Шотландии 30 лет служил в России. В пабе большой ассортимент крепкого алкоголя с Британских островов, время от времени проходят концерты кавер-бэндов, джазовых коллективов, стендап-комиков.

Время работы: с 12:00 до 02:00 Адрес: ул. Малышева, 56а Телефон: 371–43–63 Сайт: doctorscotch.ru/doctor

Бар «Телевизор»

Бар находится в подвале, здесь часто проходят трансляции спортивных соревнований. Шесть сортов пива, несколько видов сидра, новинки и эксклюзивные алкогольные напитки разливают в «Телевизоре».

Время работы: с воскресенья по четверг с 17:00 до 2:00, в пятницу и субботу с 17:00 до 4:00 Адрес: ул. Радищева, 4 Телефон: 278–49–99 Сайт: vk.com/bartelevizor

Паб Ben Hall

Выступления музыкальных групп и танцоров, игры и дискотеки проходят в пабе Ben Hall. В меню больше 150 сортов односолодового виски.

Время работы: с понедельника по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу с 12:00 до 04:00, в субботу с 15:00 до 04:00, в воскресенье с 15:00 до 00:00 Адрес: ул. Народной Воли, 65 Телефоны: 213–65–84, 251–63–68 Сайт: benhall.ru