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Юлия Барановская, Елена Летучая и Андрей Малахов на ужине Guerlain
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Юлия Барановская, Елена Летучая и Андрей Малахов на ужине Guerlain 

Peopletalk 16 марта 2018
Фото: Peopletalk
Кто: Елена Летучая, Юлия Барановская, Маша Федорова, Ника Белоцерковская, Снежана Георгиева, Андрей Малахов, Игорь Верник, Анастасия Винокур, Лаура Джугелия, Наталия Якимчик и многие другие.
Что: Ужин Guerlain.
Где: Ресторан Baccarat Cristal Room, Москва.
Когда: 14.03.2018.
Люди говорят: В столичном ресторане Baccarat Cristal Room состоялся ужин в честь 190-летнего юбилея Парфюмерного Дома и открытия корнера Guerlain Parfumeur в ЦУМе. Для каждого гостя были подготовлены именные бутылочки с ароматами. Весь вечер прошёл под живую музыку, для гостей выступал пианист Никола Мельников.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/elena-letuchaya-yuliya-baranovskaya-i-andrej-malahov-na-uzhine-guerlain/
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