В Казани из-за буйного посетителя с подозрительной сумкой эвакуировали «Мадоналдс» 

В Казани из-за буйного посетителя был эвакуирован ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в районе железнодорожного вокзала. В беседе с «Казанским репортером» полицейский, работающий на месте происшествия, рассказал, что посетитель угрожал людям, после чего вызвали сотрудников правоохранительных органов. «Сказали, что у него была подозрительная сумка. Посетитель задержан», — сказал «Казанскому репортеру» сотрудник полиции. Ресторан пока не работает. На месте происшествия находятся несколько экипажей полиции.