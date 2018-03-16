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В Казани из-за буйного посетителя с подозрительной сумкой эвакуировали «Мадоналдс»
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В Казани из-за буйного посетителя с подозрительной сумкой эвакуировали «Мадоналдс» 

Казанский репортер 16 марта 2018
Фото: Казанский репортер
В Казани из-за буйного посетителя был эвакуирован ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в районе железнодорожного вокзала. В беседе с «Казанским репортером» полицейский, работающий на месте происшествия, рассказал, что посетитель угрожал людям, после чего вызвали сотрудников правоохранительных органов. «Сказали, что у него была подозрительная сумка. Посетитель задержан», — сказал «Казанскому репортеру» сотрудник полиции. Ресторан пока не работает. На месте происшествия находятся несколько экипажей полиции.
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