Delivery Club запустил в Москве зоны для встречи заказчиков с курьерами

Сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club открыл в бизнес-центрах Москвы специальные брендированные зоны, где курьеры могут встретиться с заказчиками

Сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club открыл в бизнес-центрах Москвы специальные брендированные зоны, где курьеры могут встретиться с заказчиками.

Всего таких зон в столице насчитывается пять: Golden Gate, Marr Plaza, «Новоспасский двор», «Полларс» и «Интеграл». Каждое место встречи оборудовано планшетом, при регистрации в котором клиент может получить промокод со скидкой на следующий заказ.

Сумма инвестиций в проект составляет несколько сотен тысяч рублей.

«Во многих бизнес-центрах людно, не всегда заказчик сразу видит курьера, который привез еду. Мы решили оборудовать в таких офисах комфортные места для встреч…», — рассказал порталу vc.ru управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич

Delivery Club был запущен 1 сентября 2009 года. В его базе находится более 4 500 подключенных ресторанов и сотни служб доставки. Число заказов достигает порядка 20 000 в день. В конце 2016 года сервис за $100 млн приобрела компания Mail.Ru Group

Фото: vc.ru