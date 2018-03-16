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Delivery Club запустил в Москве зоны для встречи заказчиков с курьерами
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Delivery Club запустил в Москве зоны для встречи заказчиков с курьерами 

Особое блюдо 22 часа назад
Фото: Особое блюдо
Сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club открыл в бизнес-центрах Москвы специальные брендированные зоны, где курьеры могут встретиться с заказчиками
Сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club открыл в бизнес-центрах Москвы специальные брендированные зоны, где курьеры могут встретиться с заказчиками.
Всего таких зон в столице насчитывается пять: Golden Gate, Marr Plaza, «Новоспасский двор», «Полларс» и «Интеграл». Каждое место встречи оборудовано планшетом, при регистрации в котором клиент может получить промокод со скидкой на следующий заказ.
Сумма инвестиций в проект составляет несколько сотен тысяч рублей.
«Во многих бизнес-центрах людно, не всегда заказчик сразу видит курьера, который привез еду. Мы решили оборудовать в таких офисах комфортные места для встреч…», — рассказал порталу vc.ru управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич.
Delivery Club был запущен 1 сентября 2009 года. В его базе находится более 4 500 подключенных ресторанов и сотни служб доставки. Число заказов достигает порядка 20 000 в день. В конце 2016 года сервис за $100 млн приобрела компания Mail.Ru Group.
Фото: vc.ru
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