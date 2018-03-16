Отель Soneva Kiri в Таиланде — эталон экотуризма

Курорты Soneva (два на Мальдивах, один в Таиланде) задумывались как эталон экотуризма. Номерной фонд представлен частными виллами, обеспечивающими приватность. Здания выстроены из местных материалов в духе архитектурных традиций региона. Инфраструктура — на максимальном самообеспечении: энергией, водой, продуктами. Курорты знакомят с традициями стран, в которых находятся, и дают возможность, например, исследовать тайны звёздного неба, так как каждый из них владеет своей обсерваторией с суперсовременным оснащением.

Soneva Kiri, отель в Таиланде, отвечает самым высоким экостандартам. Отель находится на острове Ко–Кут, одном из четырёх самых больших островов Таиланда. И вместе с тем одном из самых малонаселённых. Вода цвета аквамарин, белоснежный песок пляжей, мангровые леса, мириады бабочек — словом, настоящий тропический рай, которым не устаёшь наслаждаться.

Отель предлагает размещение в 35 виллах, разбросанных по пляжу и окружающим его холмам. Интерьер максимально открыт окружающей природе. Здания выстроены в духе местных традиций, внутри есть всё необходимое (некоторые виллы «комплектуются» даже бильярдными комнатами). Хотя на то, чтобы сидеть в номере, вряд ли останется время.

В отеле несколько ресторанов, которые знакомят с блюдами тайской кухни. Главным рестораном Benz руководит шеф–повар Кун Бенц. Её меню не то что сезонное — дневное: Кун каждый день формирует его, исходя из свежайших ингредиентов и рыбы, которую она с утра самолично выбирает на рынке.

К весне велнес–центр отеля разработал специальную детокс–программу Soneva’s Wellness Retreat 2018, включающую занятия различными видами йоги, фирменный массаж, индивидуальные рекомендации по питанию, коррекцию фигуры и аюрведические процедуры. А если вы попадёте сюда на Пасху, рекомендуем обратить внимание на кулинарный Easter Parade.

Перелёт: до Бангкока.

Размещение: от $1775.

Развлечения: четыре ресторана, включая Treepod Dining — ресторан на дереве, бар So Spirited, своя кондитерская, детский игровой центр The Den в виде настоящего бамбукового города, свой пляж North Beach, своя обсерватория, кинотеатр под открытым небом Cinema Paradiso, гастрономические мастер–классы, виндсёрфинг, снорклинг, йога, велосипедные прогулки и путешествие в джунгли, можно слетать на экскурсию в Камбоджу, посмотреть знаменитые храмы Агкора.