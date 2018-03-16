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Панно из круп и букеты из зелени и овощей научат делать на фестивале «Мос/Еда!»
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Панно из круп и букеты из зелени и овощей научат делать на фестивале «Мос/Еда!» 

Москва24 16 марта 2018
Фото: Москва24
На центральных площадках фестиваля «Мос/Еда!» пройдут творческие мастер-классы по созданию букетов из овощей и панно из круп, а также кулинарные и художественные уроки. Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».
Площадка «Мос/Еды!» на Тверской площади 17 и 18 марта будет работать с 11:00 до 22:00. Здесь гостей научат готовить яблоки в карамели, делать необычные леденцы-"ложки" из свежих трав (мяты, мелиссы, душицы), ягод и карамели, создавать оригинальные букеты из фруктов и овощей.
Научиться делать оригинальные открытки и поучаствовать в других увлекательных прикладных мастер-классах гости фестиваля смогут и на площади Революции. Эта площадка будет работать с 11:00 до 20:00, а творческие занятия будут проходить с 11:00 до 19:45 в двух теплых павильонах. Под руководством опытных педагогов все желающие попробуют создать удивительные авторские открытки, креативные скетчи или необычное украшение для дома — панно из круп, а также освоить азы гжельской и жостовской росписи.
Гостей фестиваля «Мос/Еда!» более 100 видов блюд — шашлыки, бургеры, крылышки и ребрышки. Для вегетарианцев предусмотрены блюда из грибов и овощей, сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля. Лапшу, приготовленную на воке, предложат поклонникам азиатской уличной еды. Начинкой станет форель, кальмары, говядина или курица.
Фестиваль «Мос/Еда!» также станет площадкой, где свои лучшие продукты представят фермеры. Посетители смогут узнать ассортимент будущего ярмарочного сезона в городе. На всех площадках будут представлены буклеты производителей.
Фестиваль московских ярмарок «Мос/Еда!» пройдет в столице 17 и 18 марта 2018 года — за месяц до начала нового ярмарочного сезона.
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