Панно из круп и букеты из зелени и овощей научат делать на фестивале «Мос/Еда!»

На центральных площадках фестиваля «Мос/Еда!» пройдут творческие мастер-классы по созданию букетов из овощей и панно из круп, а также кулинарные и художественные уроки. Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».

Площадка «Мос/Еды!» на Тверской площади 17 и 18 марта будет работать с 11:00 до 22:00. Здесь гостей научат готовить яблоки в карамели, делать необычные леденцы-"ложки" из свежих трав (мяты, мелиссы, душицы), ягод и карамели, создавать оригинальные букеты из фруктов и овощей.

Научиться делать оригинальные открытки и поучаствовать в других увлекательных прикладных мастер-классах гости фестиваля смогут и на площади Революции. Эта площадка будет работать с 11:00 до 20:00, а творческие занятия будут проходить с 11:00 до 19:45 в двух теплых павильонах. Под руководством опытных педагогов все желающие попробуют создать удивительные авторские открытки, креативные скетчи или необычное украшение для дома — панно из круп, а также освоить азы гжельской и жостовской росписи.

Гостей фестиваля «Мос/Еда!» более 100 видов блюд — шашлыки, бургеры, крылышки и ребрышки. Для вегетарианцев предусмотрены блюда из грибов и овощей, сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля. Лапшу, приготовленную на воке, предложат поклонникам азиатской уличной еды. Начинкой станет форель, кальмары, говядина или курица.

Фестиваль «Мос/Еда!» также станет площадкой, где свои лучшие продукты представят фермеры. Посетители смогут узнать ассортимент будущего ярмарочного сезона в городе. На всех площадках будут представлены буклеты производителей.

Фестиваль московских ярмарок «Мос/Еда!» пройдет в столице 17 и 18 марта 2018 года — за месяц до начала нового ярмарочного сезона.