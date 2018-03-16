10 самых дорогих обедов планеты

Не понимаете, как стоимость банки «Колы» в ресторане может превышать магазинную в десятки раз? Или у вас пропадает аппетит при виде совершенно сумасшедшего ценника на самый обыкновенный «Цезарь»? Поверьте, это еще даже не цветочки. Отдельные изысканные блюда с округленной до неприличия ценой настолько укрепили веру рестораторов в то, что спрос на них есть и при том — большой, что они решили запустить целые меню, эквивалентные стоимости подержанного автомобиля. Такие эксклюзивные Prix Fixe обеды, правда, действительно хороши, но разобраться в мотивах ценообразования все равно стоит. Мы виртуально прошлись по десяти самым модным ресторанам, чтобы узнать секрет идеального сочетания вкусной еды и чеков, которыми можно подавиться.

— Chef’s Table, Нью-Йорк: 306 долларов на человека —

Единственный в Бруклине ресторан с тремя звездами Мишлен не так-то просто найти, но фанаты шефа Сезара Рамиреса уже протоптали к нему колею в метрополитене, на территории которого он и расположен. Заведение на 18 мест предлагает удивительный микс из 15 курсов, вдохновленных японской и французской кухнями. Неплохое начало за каких-то 300 долларов при том, что у вас еще сохраняется право на бесплатный проезд в метро.

Адрес: 200 Schermerhorn St, Brooklyn, NY 11201, Соединенные Штаты Телефон: +1 718-243-0050 brooklynfare.com — Masa, Нью-Йорк: 525 долларов на человека —

Когда в 2011 году ресторанный критик Сэм Сифтон из New York Times вопрошал, а стоит ли обед в Masa своих 450 долларов на человека, вряд ли он рассчитывал на обратный эффект. За пять лет сумма только лишь увеличилась — не так значительно, но все же это без учета напитков и налога. Правда, здесь еще сказалось то, что в заведении шефа Масы Тамаяки окончательно отказались от чаевых, следуя чисто японскому принципу, когда профессия официанта настолько хорошо оплачивается, что не требует дополнительного поощрения.

Адрес: 10 Columbus Cir, New York, NY 10019, Соединенные Штаты Телефон: +1 212-823-9800 masanyc.com — Guy Savoy Monnaie de Paris, Париж: 525 долларов на человека —

Когда ресторан получает третью звезду Мишлен, как это сделало данное заведение, постоянные и случайные посетители, вздыхая, лишь шире открывают свои кошельки. Вот и после заезда в 2015 году в потрясающее здание XVIII века с видом на Лувр Guy Savoy запустил меню из 18 курсов за 525 долларов под названием Innovations and Inspirations, включающее жареного лобстера и суп из артишоков с черным трюфелем. Что интересно, одноименное меню в другом ресторане Guy Savoy, но уже на Caesars Palace с видом на Эйфелеву башню подают всего за 35 долларов.

Адрес: Monnaie de Paris, 11 Quai de Conti, 75006 Paris, Франция Телефон: +33 1 43 80 40 61 guysavoy.com — Kitcho, Киото, Япония: 475 долларов на человека —

Семейное заведение Кунио Токуоки предлагает гостям на выбор несколько Prix Fixe меню, самое дорогое из которых состоит из 10 курсов и включает в себя несколько сетов сашими, а также приготовленные на гриле и на пару блюда.

Адрес: 901Higashishiokojicho, Karasuma-dori siokouzikudaru, Kyoto, 600-8216, Япония Телефон: +81 75-342-0808 kyoto-kitcho.com — Ultraviolet, Шанхай: 450 долларов на человека —

Еще задолго до возникновения лидера нашего списка, о котором мы расскажем в самом конце, шеф-повар Пол Пайрет задумывался над концепцией мульти интерактивного гастрономического заведения. То был 1996 год, но Ultraviolet возник лишь в 2011 году. Здесь вместе с обедом из 20 курсов вам «подадут» световое шоу, уникальное аудио сопровождение и проекцию собственного имени на обеденный стол.

Адрес: Waitan, Huangpu, Shanghai, Китай uvbypp.cc — Joel Robuchon, Лас-Вегас: 425 долларов на человека —

Один из самых хороших способов потратить свой выигрыш в игорной столице — сходить на обед в отель MGM Grand, где за «символические» для Лас-Вегаса 425 долларов вас накормят карамелизированными перепелами, утиной печенью, поджелудочной железой теленка и прочими изысканными блюдами.

Адрес: 3799 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109, Соединенные Штаты Телефон:+1 702-891-7925 mgmgrand.com — Alain Ducasse, Париж: 425 долларов на человека —

Хорошей еде всегда сопутствует неплохая цена. Вот и обновившийся до трех звезд Мишлен ресторан Алена Дюкасса в отеле Plaza Athenee предлагает отличный обед из трех с половиной курсов, сырной тарелки и десерта, но без напитков за 425 долларов. Эту и более бюджетную версию за 225 долларов подают и в другом ресторане известного шефа и ресторатора, расположенном на Le Meurice в том же Париже.

Адрес: 25 Avenue Montaigne, 75008 Paris, Франция Телефон: +33 1 58 00 23 43 alainducasse-plazaathenee.com — Urasawa, Беверли-Хиллз: 395 долларов на человека —

Хиро Урасава — ученик повара, ресторан которого расположен на одном из первых мест в этом списке, проповедует в своем заведении все, чему его научил сенсей. Высокая цена за исключительное качество еды — это, видимо, один из уроков. За почти четыре сотни долларов в Urasawa выносят по 30 блюд для 10 счастливчиков, которые успеют забронировать себе место.

Адрес: 218 N Rodeo Dr, Beverly Hills, CA 90210, Соединенные Штаты Телефон: +1 310-247-8939 places.singleplatform.com — Maison Pic, Валанс, Франция: 350 долларов на человека —

Шеф-повар Анн-Софи Пик, происходящая из старинной кулинарной семьи, в 2007 году стала четвертой женщиной, которая заработала все три звезды Мишлен для своего ресторана. Одно это делает Maison Pic, расположенный в отеле Relais & Chateau, достойным посещения, впрочем, в нашем списке еще немало сюрпризов.

Адрес: 285 Avenue Victor Hugo, 26000 Valence, Франция Телефон:+33 4 75 44 15 32 anne-sophie-pic.com — Sublimotion, Ибица, Испания: 1 850 долларов на человека —

Ресторан, открытый в 2014 году мишленовским шефом Пако Ронсеро в Hard Rock Hotel, предлагает гостям отнести в кассу 1850 долларов, чтобы обеспечить себе привилегию отобедать в нем. Вернее, просто обедом данное действо назвать трудно — сам персонал предпочитает слово «шоу». За стол, который физически не может вместить больше 12 человек, поочередно выносят на дегустацию около 15-20 курсов. Ими шеф-повар с помощниками постарается максимально приоткрыть завесу таинственного мира вкусовых сочетаний, на что обычно уходит до 3-х часов.

Адрес: Ctra. Playa D’en Bossa, s/n Sant Jordi de Ses Salines, Ибица Телефон: +34 618 891 358 sublimotionibiza.com