Ханты-Мансийск приглашает жителей на общегородской День хлеба

В воскресенье, 18 марта на 28 площадках города в рамках XV городского фестиваля «Праздник хлеба» начнется марафон интересных акций, концертов, мастер-классов и выставок. Уже с 8:00 утра в школах Ханты-Мансийска откроются пункты продажи свежей выпечки: специально ко Дню хлеба Межшкольный учебный комбин6ат приготовит для гостей самые вкусные пирожки, ватрушки и булочки. Затем начнут работать советские кинотеатры, в репертуаре которых полюбившиеся многим поколениям черно-белые фильмы. Также в школах пройдут мастер-классы по приготовлению пирогов, пиццы и росписи пряников с участием шеф-поваров городских ресторанов и кафе, выставки рисунков и плакатов, конкурсы чтецов стихотворений о хлебе и спортивные соревнования для всей семьи.

Главной площадкой городского Дня хлеба станет КВЦ «Югра — Экспо», где стоится финал конкурса «Самый красивый каравай». Более 30 участников представят художественно оформленные, румяные и пышные караваи на суд жюри и народное голосование. Эксперты будут оценивать работы с 9:00 до 13:00, а жители и гости города смогут проголосовать за самый красивый каравай до 15:00. Дизайны сдобных виновников торжества держат в строгом секрете, но оценить творческий подход пекарен и мастериц Ханты-Мансийска можно по названиям караваев: «Президентский», «Православный каравай для Венчания», «Царь-каравай», «Родительское благословение». Кроме того, в течение дня на площадке будет работать Фабрика современного прикладного творчества и состоятся музыкальные концерты.

Еще одной интересной площадкой станет Ханты-Мансийская Государственная медицинская академия, где с самого утра стартует профилактическая акция «В центре внимания — здоровье и питание!». Участников ждет экспресс-анализ холестерина и глюкозы в крови, измерение артериального давления, индивидуальная консультация врача-терапевта, а также викторина о пользе хлеба и зерновых продуктов и рекомендации о принципах рационального питания.

В КДЦ «Октябрь» с 11 утра начнется интерактивная развлекательная программа для всей семьи «Хлеб — всему голова!», затем в программе мастер-классы по росписи пряников, изготовлению капкейков и шоколадного фонтана от мастеров ресторана «Кинза» в кафе «Good Food».

В Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже (р-он Учхоз) с 8 утра для гостей праздника откроется детский планетарий и сенсорная комната психологической разгрузки, затем пройдут мастер-классы по выпечке блинов с дегустацией и концертная программа «Мы молодые — надежда страны!»

Узнать, где находится ближайшая развлекательная площадка легко: на карте фестиваля «Праздник хлеба» есть адрес и программа запланированных мероприятий: www.admhmansy.ru/festival-khleba/karta-ploshchadok/

Вход на все площадки БЕСПЛАТНЫЙ!