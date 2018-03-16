Планы на выходные 17-18 марта: «Ленинград», Наоми Кэмпбелл и anti-age завтрак

Не знаешь, чем заняться в эти выходные? Рассказываем о самом интересном!

Healthy Beat Cafe

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Советуем начать выходные с завтрака в новом кафе полезной кухни в Большом Кисловском переулке. Главная фишка меню — здоровые блюда из сезонных и локальных фермерских продуктов. Здесь тебя ждут органические каши, блины, оладьи, тосты из горячего мультизернового хлеба с авокадо, фермерские йогурты и ягоды, алтайский мед и орехи. Кстати, в блюдах и напитках есть anti-age компоненты, так что не только чувствовать, но и выглядеть ты будешь отлично.

Адрес: Большой Кисловский пер., 9 «Ленинград»

17 марта в Барвиха Luxury Village пройдет концерт группы «Ленинград». Готов зажигать под «Экспонат» и «Вояж»? Билеты можно купить здесь.

Календарь Pirelli

https://www.youtube.com/watch?v=fhVmFMFyO7s

Адрес: ул. Остоженка, 16 День рождения «Гастрофермы»

17 и 18 марта на «Гастроферме» пройдет праздничный фестиваль. В программе интересные лекции и мастер-классы, много вкусной еды, подарки и маркет от российских дизайнеров.

Адрес: ул. Нижняя Красносельская, 35, стр. 59 «Tomb Raider: Лара Крофт»

https://www.youtube.com/watch?v=YxQap0chcsQ

Если ты еще не успел оценить новую Лару Крофт ( Анджелину Джоли (42) заменила Алисия Викандер (29)), то скорее в кино. В новом фильме Крофт отправляется к берегам Японии на поиски таинственной гробницы, которая поможет в расследовании исчезновения ее отца.

Ресторан TartuFo

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А еще загляни в новый итальянский ресторан в Барвихе! Отличная паста, вкусное вино и очень приятная атмосфера. Средний чек 1500-2500 рублей.

Адрес: Барвиха, 85/1, 2 этаж

«Пиковая дама»

Создатели оперы-променада «Пиковая дама» (популярный нынче иммерсивный формат) решили продлить сезон, так что у тебя еще есть шанс встретиться с Германном, Лизой и другими героями. Количество билетов ограничено — зрителей должно быть всего 54 человека, по количеству карт в колоде, так что поторопись. Кстати, если при покупке билетов на спектакль 17 марта введешь промо-код ALTRULION, получишь скидку 40%.

Адрес: Яузская ул., 1/15, стр 3 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/plany-na-vyhodnye-17-18-marta-leningrad-naomi-kempbell-i-anti-age-zavtrak/