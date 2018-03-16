В Хорошево-Мневниках откроется 23 площадки фестиваля «Мос/Еда!»

В районе Хорошево-Мневники 17 и 18 марта будут работать 23 площадки городского фестиваля «Мос/Еда!».

«Московские ярмарки — это популярный у москвичей формат сельскохозяйственной торговли. Это всегда качественные фрукты, овощи, мясная и молочная продукция, сыры, мед и другие вкусные и полезные товары — большой выбор лучших продуктов из регионов», — сообщается на портале проекта «Московские сезоны».

Адреса площадок в Хорошево-Мневниках и подробности о фестивале можно узнать на сайте: moscowseasons.com/moseda. (вт)