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В Хорошево-Мневниках откроется 23 площадки фестиваля «Мос/Еда!»
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В Хорошево-Мневниках откроется 23 площадки фестиваля «Мос/Еда!» 

Управа района Хорошево-Мневники 16 марта 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В районе Хорошево-Мневники 17 и 18 марта будут работать 23 площадки городского фестиваля «Мос/Еда!».
«Московские ярмарки — это популярный у москвичей формат сельскохозяйственной торговли. Это всегда качественные фрукты, овощи, мясная и молочная продукция, сыры, мед и другие вкусные и полезные товары — большой выбор лучших продуктов из регионов», — сообщается на портале проекта «Московские сезоны».
Адреса площадок в Хорошево-Мневниках и подробности о фестивале можно узнать на сайте: moscowseasons.com/moseda. (вт)
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