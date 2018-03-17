Повара создадут кулинарный бренд Рязанского региона

16 марта фермеры и рестораторы Рязанской области обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба облправительства. На встрече шла речь о расширении поставок предприятиям общественного питания региона рязанской продукции.

В последнее время появился ряд перспективных агропредприятий, выпускающих высококачественную продукцию, в том числе уникальную, что является хорошим условием для создания гастрономического бренда региона «Кухня Рязанского края». Это положительно скажется на имидже Рязанской области, послужит привлечению туристов.

Для создания бренда будет проведен конкурс среди ведущих шеф-поваров региона и выбраны продукты, из которых будут разработаны эксклюзивные блюда.