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Болельщиков во время ЧМ-2018 будут угощать гастрономическим брендом Самары
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Болельщиков во время ЧМ-2018 будут угощать гастрономическим брендом Самары 

63.ru 16 марта 2018
Фото: 63.ru
Во время чемпионата мира по футболу — 2018 в Самаре пройдет гастрономический фестиваль для болельщиков. Туристов познакомят с главными блюдами губернии. Об этом сообщил представитель федерального агентства по туризму.
Визитной карточкой города станут раки и блюда из речной рыбы. Именно они будет представлять Самару на гастрономической карте России.
— Гастрономические фестивали станут приятным времяпрепровождением для гостей мирового футбольного первенства. Они познакомят болельщиков со знаковыми блюдами национальной кухни. Туристы смогут попробовать раков и блюда из речной рыбы на набережной Самары, — рассказали в Ростуризме.
Гостей города ждут стритфуд и шоу уличных торговцев-коробейников, конкурс пикников для футбольных болельщиков, автоярмарка и мастер-классы региональной кухни от шеф-поваров.
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