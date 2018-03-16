Болельщиков во время ЧМ-2018 будут угощать гастрономическим брендом Самары

Во время чемпионата мира по футболу — 2018 в Самаре пройдет гастрономический фестиваль для болельщиков. Туристов познакомят с главными блюдами губернии. Об этом сообщил представитель федерального агентства по туризму.

Визитной карточкой города станут раки и блюда из речной рыбы. Именно они будет представлять Самару на гастрономической карте России.

— Гастрономические фестивали станут приятным времяпрепровождением для гостей мирового футбольного первенства. Они познакомят болельщиков со знаковыми блюдами национальной кухни. Туристы смогут попробовать раков и блюда из речной рыбы на набережной Самары, — рассказали в Ростуризме

Гостей города ждут стритфуд и шоу уличных торговцев-коробейников, конкурс пикников для футбольных болельщиков, автоярмарка и мастер-классы региональной кухни от шеф-поваров.