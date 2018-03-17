На Никитском бульваре открылась пиццерия Scrocchiarella

Римская пицца с мортаделлой и печеными маслинами или с маринованными креветками и страчателлой, карбонара по-римски, панчетта с томатами, апельсины с фенхелем, ризотто со спаржей и сибасом — вечная итальянская классика в обновленном меню для новой, второй по счету, пиццерии сети Scrocchiarella.

Новая Scrocchiarella на Никитском бульваре — это элегантное камерное пространство, в котором гармонично соседствуют римские ресторанные традиции (открытая кухня, витрина с десертами, огромная круглая пицца-печь) и уют добротного старомосковского особняка (монументальные стены красного кирпича, невысокие потолки, идеальная пропорция залов).

Как пишет "Ресторанный Рейтинг", первый зал, совмещенный с открытой кухней, оборудован длинными общими столами из редких пород дерева. Здесь принято, как и в Европе, быстро и дружно обедать шумными компаниями или мирно есть пиццу рядом с такими же голодными незнакомцами. Второй зал более камерный: полукруглые диваны делят его на комфортные зоны, а окна, прорубленные в метровых стенах, выходят на тихий дворик московского центра.

Доминанта открытой кухни, безусловно, шикарная пицца-печь. Главное блюдо меню — римская пицца на лопате, которую, традиционно, можно заказать в трех размерах — 35х25 см, 60х25 см и 80х25 см. Тесто тоже на выбор — пшеничное, мультизлаковое или рисовое.

К открытию новой московской точки бренд-шеф и технолог итальянской мукомольной компании Тициано Казило разработал шесть новых пицц. С мягким сливочным сыром шеф готовит пиццу с мортаделлой, печеными маслинами, бурратой и репчатым луком; а со страчателлой сочетает с маринованные креветки, томаты и рукколу.

Традиционная итальянская колбаса идет на пиццу с пикантной маринованной фриарелли и жирной панчеттой с томатами; и на "Фатта ин Каза" с пепперони, запеченным перцем, каперсами, подсушенными томатами и грана падано. Любая пицца стоит 780, 1500 и 1950 рублей за 35х25 см, 60х25 см и 80х25 см, соответственно. Процесс выпекания римской пиццы столь же выверенный и строгий, как и в первой точке сети на Покровке: только из муки определенного купажа, которая привозится из Италии, только с итальянской закваской и с расстойкой теста 48 часов. А подача — непременно на деревянной лопате.

В новинках меню также значатся салат из лосося с апельсинами и фенхелем (720 руб.), карбонара по-римски с панчеттой (650 руб.), спагетти "Нери" с морепродуктами (650 руб.) и ризотто со спаржей и сибасом (850 руб.)

Средний чек: 1500 рублей Адрес: Никитский б-р., д. 12