Сообразили на двоих: отзыв о ресторане «Рыба моя»

Расположение

Лена: От офиса близко, метро рядом, район приятный — в общем, вот оно, счастье! Пожалуй, летом здесь можно будет назначать встречи в обед. Особенно, если вспомнить, что в планах у «Рыбы моей» масштабная веранда — поговаривают, самая большая на Тверской.

Дима: Ресторан открылся на Тверской-Ямской, что лично для меня жирный плюс: могу сюда пешком от дома запросто дойти. К тому же площадь 4 winds square, на которую выходят окна «Рыбы», мне всегда нравилась. Вроде бы самый центр Москвы, но при этом ни пробок, ни людских толп в поле зрения не попадает. Пускай и слегка отдает самообманом, но все же можно запросто наслаждаться тишиной и спокойствием, если сидеть у окна. Даже в будний день у меня здесь появляется ощущение уикенда. А для городского жителя это, согласитесь, крайне важно.

Интерьер

Лена: Ребята из I Like Design делают крутые интерьеры — получатся светло, легко и даже изящно. В «Рыбе моей» им удалось соблюсти идеальный баланс между количеством посадочных мест и пространством между ними. В центре зала кипит жизнь: при желании можно почувствовать себя в рыбном ресторане где-нибудь на юге Италии. Хотите спокойно поговорить — просите столик у она: они самые тихие и уютные. Мантру «бронировать заранее» даже напоминать не буду.

Дима: Название ресторана — «Рыба моя» — недвусмысленно намекает на концепцию заведения. Интерьер только усиливает это ощущение: панели на потолке напоминают рыбью чешую, а светильники выполнены в форме исполинских икринок. Да и рыбные ряды на входе ненамного уступают полноценному рыбному рынку.

Меню Лена: Владимир Перельман принялся за популяризацию рыбы и морепродуктов. Кажется, получается у него (как обычно) хорошо: сибас — на гриль, в карпаччо или тартар, морской черт — на стейк или в печь вместе овощами, пагр — на крудо, севиче или мангал, морской ерш — в пасту или суп, тюрбо — на барбекю. В общем, всему свое место. Что приятно, цена в меню указана не за граммы, а за порцию. Начать можно с устриц: 150 рублей за штуку — неплохое предложение. Ну а если вы вдруг поймете, что любой рыбе предпочтете мясо, то тоже не пропадете: медальоны из телячьей вырезки, паштет из печени кролика и салат с ростбифом вам в помощь.

Дима: В меню действительно рыба и морепродукты со всего света. Причем в таком количестве, что мне и первой стороны двустороннего меню хватило бы, чтобы прекрасно провести вечер. Если вам нужны рекомендации, то попробуйте форшмак и морского черта. Большинство клиентов отдают предпочтение пагру, но все же этот вариант не блещет оригинальностью и недалеко ушел от скучных дорады и сибаса.

Винная карта

Лена: Карта в лучших традициях заведений Владимира Перельмана: все, что хотите, и в любых количествах. Все просто и интуитивно понятно: по странам и регионам. Белых позиций столько, что устанете считать. Но кто сказал, что рыба не дружит с розовым, а то и с красным? Впрочем, я (почти) всегда за игристое, поэтому вот вам совет: берите бутылку фирменного Pearlman за гуманные 1950 — и будет вам счастье.

Дима: Винная карта в «Рыбе» еще объемней, чем меню. Игристое по вполне вменяемым ценам, весьма недурное альбариньо и виньо верде заслуживают отдельного упоминания. Многие позиции можно заказывать по бокалам, что весьма удобно, если вы не планировали сделать свой визит в ресторан началом полноценной вечеринки или пришли поужинать в одиночестве. Впрочем, если душа требует чего-то большего, вы без труда найдете подходящий лично вам напиток, да и персонал всегда готов прийти на помощь с дельным советом.

Вердикт Лена: С живой музыкой в Москве частенько не складывается, но «Рыба моя» — приятное исключение: по вечерам музыканты развлекают гостей приятными композициями на громкости, безопасной для барабанных перепонок. Прекрасное место для дружеских посиделок под вино и вкусную еду, которую, кстати, еще и «в стол» брать удобно: сможете больше попробовать.

Дима: Из бонусов следует упомянуть, развлекающих публику в некоторые дни музыкантов. Они явно умеют и петь, и играть, а их репертуар можно описать как весьма интеллигентный. Классические песни Jamiroquai, Ed Sheehan и прочих любимчиков девушек, следящих не только за своей внешностью, но и музыкальным вкусом, перемежают нестареющие хиты вроде Sunny. Отдельно хочется отметить весьма умеренный уровень громкости исполняемых песен. Ни еде, ни беседе музыканты не мешают, даже если вы оказались за соседним к сцене столиком.