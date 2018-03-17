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От «Легенды» до «Виорики»: в Молдове продегустировали более 20 новых вин
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От «Легенды» до «Виорики»: в Молдове продегустировали более 20 новых вин 

Мир24 7 часов назад
В Молдове продегустировали более 20 новых вин, в их числе «Легенда», «Фетяска» и «Виорика». Все они произведены из молдавских сортов винограда, выведенных еще в советские времена.
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Эти сорта ценятся среди производителей за их устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Еще один плюс в том, что их не нужно опрыскивать химикатами, которые влияют на вкус напитка. Яркой новинкой дегустации стало белое вино сорта «Легенда». Его стали выращивать три года назад в ограниченном количестве. Посадили всего тысячу деревьев.
«К сожалению, молдавские сорта винограда долго находились в тени в винной индустрии. Сейчас, когда многие из них были оценены по достоинству золотыми медалями на зарубежных экспозициях, они стали нашими брендами. Например, такие сорта винограда как «Фетяска» и «Виорика», — заявил глава Национального агентства безопасности пищевых продуктов Георге Габери. Ученые призывают виноделов сажать новые сорта винограда, выведенные в Молдове. Они будут давать хороший урожай, несмотря на меняющиеся климатические условия.
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