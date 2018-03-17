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«Скоро рога в тесте начнут печь»: Сергей Глушко показал необычное меню
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«Скоро рога в тесте начнут печь»: Сергей Глушко показал необычное меню 

Eva.ru 6 часов назад
Фото: Eva.ru
Российский актер Сергей Глушко решил показать многочисленным поклонникам в Инстаграме не совсем привычное для них меню из ресторана. Блюда оказались настолько необычными даже для самого Тарзана, что он не удержался и сам посмеялся над ними.
Актёр, певец и бодибилдер, более известный как стриптизер Тарзан, по всей видимости, был немного удивлен выбором блюд в одном из ресторанов, который он посетил. Во всяком случае, артист выложил на всеобщее обозрение страницу из меню, в котором значилось хвосты, копыта и кое-что еще. Вот именно последнее наименование, видимо, хорошенько повеселило знаменитость, потому что упор он сделал как раз на нем. «Лампочки…» — со смехом подписал публикацию Тарзан.
Такие блюда не оставили равнодушными и многих поклонников Сергея. Большая часть из них просто посмеялась над тем, что такое вообще можно приготовить. Другие выразили свое отвращение подобными угощениями. А третьих заинтересовало, пробовал ли их кумир хоть что-то из предложенного списка. «А это вес пустых или полных?» «А на вкус? Брррр!» «А кому-то мозги до лампочки… А кто-то путает мозги с лампочками… Богатое меню…» «О, а вот копыта я ещё ни разу не пробовала! Даже уже интересно стало, как это? „Едят уже все. Скоро рога в тесте начнут печь!“ „Не, а в копытах-то что кушать?“ „Тому, кто придумал название — „Оскар“ в студию!“ „Вот это фантазия у авторов!“ Впрочем, как оказалось, среди подписчиков Глушко оказались и люди, пробовавшие блюдо под названием „лампочки“. И, кстати, некоторые из них принялись заверять, что это очень даже вкусно, если правильно приготовить и подать.
А некоторое время назад Глушко решил продемонстрировать, как весело семья отметила день рождения сына Архипа, которого родила жена — певица Наташа Королева. Гордый отец продемонстрировал свои вокальные способности, поздравив наследника с 16-летием.
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