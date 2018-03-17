Стоит съесть: турецкие манты в 15/17, телятину на кости в «Дружбе», шотландское яйцо в Wine&Brew

В еженедельном кулинарном дайджесте — новинки в меню московских заведений, открытия и закрытие на ресторанном рынке, а также фестиваль французской кухни.