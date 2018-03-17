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Шеф-повар из Минска кормит бездомных вкусными обедами. И даже икрой
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Шеф-повар из Минска кормит бездомных вкусными обедами. И даже икрой 

Мир24 5 часов назад
Бывший шеф-повар из Минска кормит бездомных горячими обедами. Временную столовую оборудовали в здании старого детсада. В меню — мясо, овощи и даже икра, передает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.
Готовить обед на сто человек Валерий начинает в семь утра. В меню — суп, второе и компот.
Профессиональному повару Валерию есть что вспомнить. Зарабатывал много, начал злоупотреблять спиртным. Остановился, когда лишился всего. «Когда я жил в своих домах, квартирах, я думал, так должно быть всегда. А когда я оказался, как говорится, у разбитого корыта, тогда я понял, что-то в жизни надо пересматривать», — говорит он.
Начать жизнь сначала помогла вера и желание поддержать тех, кто оказался в непростой ситуации. Валерий арендовал старое здание детсада, в котором обустроил столовую для бездомных. Условия скромные, но все необходимое есть.
С продуктами помогают благотворительные организации, фермеры и столичные магазины. Из самого скромного набора овощей и круп получается вкусный обед.
В столовую приходят не только бездомные. Разделить трапезу с ними могут и просто одинокие люди. Здесь они еще и общаются.
В сильные морозы сюда приходят более сотни человек. Зал едва вмещает половину, поэтому людей кормят в несколько смен. Это «заведение» работает до последнего клиента, и голодным отсюда никто не уходит.
Кроме еды в столовой бездомным раздают одежду и предметы первой необходимости. Также помогают с восстановлением документов и поиском работы.
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