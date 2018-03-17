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В лондонском баре можно заказать коктейль с золотом и бриллиантами
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В лондонском баре можно заказать коктейль с золотом и бриллиантами
Sputnik Эстония
4 часа назад
Фото:
Sputnik Эстония
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Коктейль стоимостью в 100 фунтов стерлингов, посыпанный золотой крошкой и украшенный съедобными бриллиантами, предлагают посетителям одного из баров в Лондоне.
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