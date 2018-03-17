Форумчанки NN.RU получили призы за победу в «шоколадном» конкурсе

Идея конкурса была проста: Шоколад — что мы о нем знаем? Это не только сладость, десерт, он широко используется в кулинарии и входит в составы соусов, маринадов к мясу и птице, в заправки для салатов.

Участницам необходимо было придумать или повторить рецепт блюда, в который обязательно должен был войти шоколад.

Оценивало мастерство кулинаров профессиональное жюри: шеф-повар ресторана «Мокроусов» Руслан Галузо, шеф-повар и идейный вдохновитель ООО «Нижегородптица» и «Кулинария Ирины Князевой» Ирина Князева и почетный член жюри многих кулинарных конкурсов и участник ресторанного дня, модератор Кулинарного форума Светлана Шерстюкова.

Они оценили все присланные работы и теперь мы знаем победителей.

Итак, в номинации «Закуски» победила Sunnykatrinka c великолепным рецептом «Тэмпура из креветок с шоколадным соусом».

В номинации «Горячее» призы достались NatIv за блюдо «Говядина в шоколаде».

Номинацию «Десерт» выиграла Мармазейка, которая представила на конкурс современный муссовый торт «Клубника в шоколаде».

А приз зрительских симпатий присужден по итогам голосования на форуме форумчанке Puzyaka за «Большой шоколадный пончик».

Милые дамы приехали за своими призами с детьми и друзьями. Надеемся, участие в конкурсе стало для них приятным занятием. А остальным читателям и форумчанам предлагаем дождаться новых конкурсов и обязательно в них участвовать.

Партнерами конкурса стали: проект «Совместные покупки на NN.RU», ресторан русской кухни «Мокроусов» и «Кулинария Ирины Князевой».