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Форумчанки NN.RU получили призы за победу в «шоколадном» конкурсе
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Форумчанки NN.RU получили призы за победу в «шоколадном» конкурсе 

nn.ru 22 часа назад
Фото: nn.ru
Идея конкурса была проста: Шоколад — что мы о нем знаем? Это не только сладость, десерт, он широко используется в кулинарии и входит в составы соусов, маринадов к мясу и птице, в заправки для салатов.
Участницам необходимо было придумать или повторить рецепт блюда, в который обязательно должен был войти шоколад.
Оценивало мастерство кулинаров профессиональное жюри: шеф-повар ресторана «Мокроусов» Руслан Галузо, шеф-повар и идейный вдохновитель ООО «Нижегородптица» и «Кулинария Ирины Князевой» Ирина Князева и почетный член жюри многих кулинарных конкурсов и участник ресторанного дня, модератор Кулинарного форума Светлана Шерстюкова.
Они оценили все присланные работы и теперь мы знаем победителей.
Итак, в номинации «Закуски» победила Sunnykatrinka c великолепным рецептом «Тэмпура из креветок с шоколадным соусом».
В номинации «Горячее» призы достались NatIv за блюдо «Говядина в шоколаде».
Номинацию «Десерт» выиграла Мармазейка, которая представила на конкурс современный муссовый торт «Клубника в шоколаде».
А приз зрительских симпатий присужден по итогам голосования на форуме форумчанке Puzyaka за «Большой шоколадный пончик».
Милые дамы приехали за своими призами с детьми и друзьями. Надеемся, участие в конкурсе стало для них приятным занятием. А остальным читателям и форумчанам предлагаем дождаться новых конкурсов и обязательно в них участвовать.
Партнерами конкурса стали: проект «Совместные покупки на NN.RU», ресторан русской кухни «Мокроусов» и «Кулинария Ирины Князевой».
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