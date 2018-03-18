Лучшие праздники еды в марте

Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг гастрономических фестивалей и праздников марта 2018 года.

На первом месте — "Мос/Еда!" в Москве, на втором — "Скатерть-самобранка" в Санкт-Петербурге. Замыкает тройку лидеров "Праздник корюшки" в Светлогорске (Калининградская область).

"Мос/Еда!" (Москва) О том, что пробовать на главных гастрономических праздниках, — в материале РИА Новости

На фестивале обязательно нужно продегустировать хотя бы один из ста видов сыра, привезенных из различных уголков России. Сегодня в столице — второй и заключительный день гастрономического фестиваля, где можно отведать более ста видов блюд: шашлык, бургеры, пиццу, мексиканские лепешки с мясными и овощными начинками, лапшу, приготовленную в воке, и многое другое.

Гостей праздника будут развлекать в теплых павильонах — например, мастер-классами по созданию букетов из овощей и панно из круп. На Тверской площади научат готовить яблоки в карамели и ложки-леденцы.

А на площади Революции можно поучиться делать открытки и освоить технику гжельской и жостовской росписи.

Также на фестивале фермеры представят продукцию, которая через месяц поступит на весенне-летние ярмарки выходного дня. "Колымское братство" (Магадан)

Сегодня в Магадане проходит первый гастрофестиваль, знакомящий с продукцией местных производителей. Гости праздника могут попробовать и купить мясные деликатесы, колбасы, свежую, охлажденную, мороженую, сушеную и вяленую рыбу, молочные продукты.

Организаторы подготовили и развлекательную программу с мастер-классами, анимацией и концертом. "Крым на тарелке" (Севастополь)

Весь март в Севастополе — первый гастрономический фестиваль, объединивший 24 ресторана и кафе города, в каждом из которых гостям предлагают дегустационные сеты за 990 рублей.

Так, ресторан Black Sea угощает говяжьими щечками с пюре из сельдерея, паштетом из утиной грудки, том-ямом и тортом из плодов хлебного дерева, а ресторан "Баркас" — трио крымских устриц, соте из морепродуктов с овощами, черноморскими мидиями c луком-пореем и тыквенной панакотой.

Полный перечень сетов и ресторанов — на сайте фестиваля. "Югорский рыбный фестиваль" (Ханты-Мансийск)

Мероприятие пройдет с 22 по 25 марта в конгрессно-выставочном центре "Югра-Экспо". Гостям предложат готовую, охлажденную, копченую деликатесную рыбу, а также икру — напрямую от производителей.

На фестивале организуют спортбары с трансляцией соревнований, лазертаг, аттракционы виртуальной реальности и детскую площадку. "Праздник корюшки" (Светлогорск, Калининградская область)

Фестиваль проводится 24 и 25 марта на площади театра эстрады "Янтарь-холл". Ловля европейской корюшки в Балтийском море открывает весенний сезон, поэтому говорят: "Весна пришла, корюшка пошла".

На празднике для гостей пожарят не только корюшку, которую обязательно надо попробовать, но и лосося, форель, сома.

Здесь же организуют рынок со свежей рыбой. "Серебряная корюшка" (Советская Гавань, Хабаровский край)

Двадцать четвертого марта в Советской Гавани состоится традиционный международный фестиваль ловли корюшки, который за 13 лет своего существования превратился из конкурса для любителей рыбалки в гастрономический праздник.

На соревнования уже зарегистрировались 27 команд из Китая, Узбекистана и России.

На празднике все могут отведать ухи из корюшки, 160 литров которой сварят в полевой кухне.

Для гостей фестиваля организуют конкурсы. Так, чтобы получить титул "Мисс серебряная корюшка", претенденткам необходимо попасть из пневматического ружья по движущейся на стенде корюшке, а потом поймать символическую рыбешку. Vizit Dagestan (Махачкала, Дагестан)

С 24 по 27 марта — первый международный гастрономический фестиваль Vizit Dagestan, в рамках которого пройдет первый международный кулинарный чемпионат.

В жюри приглашены кулинарный судья Изток Легат (Словения), обладатель звезды "Мишлен" Мишель Ленц, президент Грузинской кулинарной федерации Левани Кобиашвили и другие эксперты.

Для гостей фестиваля — мастер-классы традиционной кулинарии народов Дагестана.

Любителям необычных яств можно порекомендовать пельмени с крапивой — одно из традиционных дагестанских блюд. "Скатерть-самобранка" (Санкт-Петербург)

Ярмарка проводится с 29 марта по 1 апреля в выставочном центре "Гагарин". Гостям предложат продукты, кухонную утварь из регионов России и местные продукты, а в зоне фуд-корта — авторские блюда.

Любители острых блюд смогут принять участие в "чемпионате перцеедов" — Chile Hot Crazy 2018.