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Более 200 тыс. человек посетили фестиваль «Мос/Еда» в столице в первый день его работы
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Более 200 тыс. человек посетили фестиваль «Мос/Еда» в столице в первый день его работы 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
За первый день работы столичного фестиваля «Мос/Еда» его посетили свыше 200 тысяч человек, которые купили 190 тонн продукции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В первый день работы площадки фестиваля «Мос/Еда» посетили больше 200 тысяч человек. 50 тысяч покупателей приобрели 190 тонн продукции. Популярностью пользовались: в СВАО — овощи, в ЗАО — шашлык, конфеты «Москва» и замороженные морепродукты, в САО — консервированная рыба и так далее. Ночью еще завезем продукцию с учетом предпочтений покупателей», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, 17 марта в городе заработали более 1,5 тысяч ярмарочных площадок. Они также будут открыты в воскресенье. Если фестиваль понравится москвичам, то у него есть все шансы стать ежегодным.
«На прилавках посетители могут найти почти 110 видов сыра из более чем 25 регионов России — от Калининградской области до Камчатки. Также здесь можно приобрести дальневосточные креветки, балтийские шпроты и тихоокеанские сардины, а еще сладости, бакалейные товары, овощи и фрукты. Всего на фестиваль привезли больше 4,5 миллионов килограммов продуктов», — сообщается в материале.
Московские рестораторы приготовят для гостей больше 100 видов блюд и напитков. Здесь можно попробовать мексиканские лепешки с пряными мясными и овощными начинками, лапшу, приготовленную в воке, буррито и кесадильи, крендели и пирожки.
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