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Вкус поста
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Вкус поста 

Вечерняя Москва 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Наш каждодневный рацион питания зависит от многих разных обстоятельств, объективных и не очень. Важны финансовые возможности, личные вкусы, сезонные мотивы. Есть убежденные вегетарианцы и люди, озабоченные стройностью фигуры.
Кто-то соблюдает пост из религиозных соображений, и это не только православные: у самых разных конфессий существуют свои кулинарные и гастрономические ограничения, иногда довольно жесткие.
По каким бы причинам вы ни придерживались постных правил, ваша еда в эти дни вовсе не обязательно должна быть невыразительной и пресной. Неслучайно в разных странах монастырская кухня выделяется как специальный раздел в рецептурных справочниках, и это увлекательное чтение. При всех сезонных ограничениях монахам удавалось сделать свой стол сытным, вкусным и даже красивым.
В эту весеннюю пору присмотритесь к нашим ресторанам. Для многих постный раздел в меню стал уже своеобразной сезонной модой: все предлагают, и мы предлагаем. Вот и гляньте, что именно у них на этой страничке. И попробуйте что-нибудь из перечисленного, даже если постная еда в эти дни для вас не так уж принципиальна. Какой-нибудь немудреный салатик может многое рассказать о заведении. Дело в том, что именно готовка постной еды показывает истинное мастерство любого повара, да и домохозяйки тоже. Такие блюда не предполагают изощренной сложности или экзотических ингредиентов.
А вот умение сочетать простые, доступные продукты, уверенное знание классических технологий и здоровая кулинарная фантазия очень даже уместны. Скажем, соорудить постные вареники может практически каждый: замесить тесто без яиц и приготовить грибную или ягодную начинку не так уж сложно. Если же такие вареники в ресторанном исполнении понравятся вам настолько, что захочется возвращаться снова и снова именно за ними в любое время года, кое-что для репутации заведения это все-таки означает, согласитесь.
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