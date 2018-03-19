Hard games пришлась по вкусу сотрудникам сети «Бургер Кинг»

Есть у геймификации бесспорное преимущество перед многими другими форматами укрепления корпоративных связей. Речь идет о возможности придать не очень интересному отрезку работы, так сказать, лайтовый характер. О том, как «Бургер Кинг» с помощью корпоративной игры удалось мотивировать сотрудников выучить стандарты, принятые в компании, порталу HR-tv.ru рассказала Анастасия Авласенко, руководитель управления обучения и развития людей.

Проект претендует на бизнес-премию WOW!HR в номинации Play Hard.

Суть проекта

HARD GAMES — это решение базовой и ключевой задачи бизнеса на уровне каждого ресторана Компании «Бургер Кинг», а именно стимулирование сотрудников к знанию стандартов.

Участники игры — это сотрудники ресторанов, которые принимают участие в отборочных этапах. Затем проводятся региональные полуфиналы и супер-финал, который проходит на ежегодной конференции в Москве.

В рамках отборочного тура сотрудникам было предложено пройти несколько раундов. Самым запоминающимся для всех участников стал раунд #Прокачайсоперника, где после проведенной электронной жеребьевки каждый ресторан получил информацию о своем сопернике. Например, ресторан в Новосибирске получил в соперники ресторан из Сочи. Далее они составили для своих соперников вопросы по стандартам компании, которые были загружены в систему для ответов. Ребята очень вовлеклись и старались сформулировать «особые» вопросы для соперника!

Региональные полуфиналы запомнились эмоциями участников, которые можно было наблюдать здесь и сейчас. А супер-финал стал апогеем вовлеченности, как участников, так и болельщиков. Было жарко!

Как возникла потребность

В каждой деятельности можно выделить функционал или задачи, которые можно отнести к важным, но не тем, что нас заряжают.

Мы понимали, что стандарты — это то, с чем ребята работают каждый день, то, что носит рутинный характер. Геймификация для нас стала возможностью создать новый угол зрения на давно привычные процессы.

При этом было понимание того, что в связи с высоким уровнем текучести кадров, свойственному нашему сектору рынка, для сохранения экспертизы в каждом ресторане нам необходимо сфокусироваться на административно-управленческом персонале ресторанов — так была определена целевая аудитория для участия в игре и сформулированы первые задачи проекта:

— стимулирование всех групп персонала ресторанов к знанию стандартов компании;

— продвижение высоких стандартов деятельности на каждом рабочем месте.

В январе 2017 года была запущена внутренняя корпоративная социальная сеть КингДом, которая выступила в проекте одной из площадок для реализации HARD GAMES, что решило такую задачу как популяризация внутренней корпоративной социальной сети КингДом.

Ход проекта

Проект на 70% реализован силами внутренних сотрудников компании, что добавляет ему особую ценность. Вовлеченная команда самостоятельно придумала название, видение логотипа проекта, описала механику проведения каждого из этапов, выбрала каналы коммуникации с участниками и искреннее болела за каждый ресторан — участник!

От идеи до старта 1 этапа прошло всего 2,5 месяца. Учитывая нашу широкую географическую представленность, численность участников и те задачи, которые ставились перед проектом и командой — настоящий challenge!

Основные наши помощники и драйверы — это Департамент операционной деятельности и стандартизации. В их руках находится вся экспертная информация о стандартах компании.

Мы бы не обошлись без поддержки тренинг-менеджеров, которые в своих регионах выступали амбассадорами игры.

Трудности

Основной трудностью стал выбор платформы/инструмента проведения игры. От этого зависело все: уровень вовлеченности целевой аудитории, как будут выглядеть отборочные этапы, сколько времени нам необходимо для их проведения, корректность подведения промежуточных и итоговых результатов и др.

Выбор был сделан в пользу действующего партнера компании.

Первая реакция

Неожиданности были….но приятные! Уже во время проведения отборочных этапов поступило несколько предложений сделать на базе HARD GAMES настольную игру, в которую директор ресторана может играть со всеми сотрудниками, например.

Результаты

Мы ставили себе несколько задач, каждая из которых была проработана и в итоге выражена в цифровых результатах:

— повышение утилизации сервиса Service Guru: среднее количество сотрудников, участвующих в еженедельном тестировании выросло на 89%

— увеличение среднего балла по тестированию на знание стандартов: +1,3 балла

— популяризация внутренней корпоративной социальной сети КингДом. В период старта проекта количество пользователей сети достигло пикового значения за весь 2017 год и составило 3381 сотрудник.

Мы актуализировали важность знания и соблюдений стандартов Бургер Кинг на всех уровнях управления, применив такой трендовый подход, как геймификация!

Фото Pixabay

«Бургер Кинг» презентует свой проект на конференции WOW!HR2018, которая пройдет 26 марта 2018 года.

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