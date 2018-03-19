Ещё
В ресторане Пушкина официант остался без денег и со сломанной рукой
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ресторане Пушкина официант остался без денег и со сломанной рукой 

Фонтанка.Ру 12 часов назад
Официант ресторана в Пушкине не дождался чаевых от буйного гостя. Рабочий день работника общепита закончился у травматолога.
Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 18 марта в ресторан в доме 1 по улице Широкой заглянул пообедать мужчина. Посетитель поел и отправился восвояси, решив устроить трапезу за счет заведения. У дверей его догнал официант и попросил оплатить счет, что спровоцировало перепалку. За препирательствами последовала драка, во время которой 38-летний гость кафе сломал работнику ресторана руку. Разнял дерущихся наряд вневедомственной охраны, который задержал посетителя и доставил его в отдел полиции.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Это неполный текст новости
Фонтанка.Ру: последние новости
СКР возбудил уголовное дело в связи со смертью киноактера Панина Болельщик сборной Германии проиграл полмиллиона евро, ослушавшись осьминога Пауля Верующие и казаки вместе стоят под дождём против «Матильды»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение