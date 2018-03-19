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В Пушкине посетитель ресторана не захотел платить и сломал руку официанту
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В Пушкине посетитель ресторана не захотел платить и сломал руку официанту 

АиФ Санкт-Петербург 11 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Пушкине не пожелавший расплачиваться за ужин дебошир сломал руку официанту, передает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел вечером 18 марта в ресторане, расположенном в доме №1 по Широкой улице.
По предварительным данным, мужчина заказал несколько блюд, но расплачиваться после трапезы не стал. Мужчина попытался уйти незамеченным. Один из официантов увидел это и решил остановить наглого гостя. Тот не стал так просто сдаваться: в ходе драки он сломал официанту руку.
Сотрудника ресторана доставили в больницу, а буйного посетителя — в отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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