Современный этикет: есть роллы, как в Токио

Заказать роллы и суши на ужин проще простого — эти полезные для здоровья блюда стали невероятно популярны на рынке за последние несколько лет. Но несмотря на то, что они уже переходят в разряд фаст-фуда, у этого традиционного блюда японской кухни есть свой этикет. Рассказываем, как есть роллы так, чтобы получить еще и эстетическое удовольствие.

История

Первое упоминание суши в записях датируется 718 годом — но самой рецептуры не сохранилось. Подлинно известно лишь то, что в течении следующих 800 лет рецептура медленно менялась, как и вся японская кухня в целом. Первое время вареный рис использовался для консервации и ферментирования рыбы — и время приготовления блюда занимало несколько недель. С освоением технологии рисового уксуса, процесс сократился до нескольких минут. Существует два разных стиля приготовления: кансайский и эдо, по названиям районов, в которых они были популярны. В кансайском присутствует больше риса, а в эдо — больше свежей рыбы, потому что город с одноименным названием занимался именно ловлей. После наступления XIX века технология практически перестала меняться, и только фантазия профессиональных поваров допускает некоторые изменения. И несмотря на то, что эксперименты в культуре роллов допустимы — все же следует соблюдать несколько серьезных правил.

Правила

Веришь или нет, но суши-этикет начинается с момента того, как ты покидаешь дом. Так как для этого блюда очень важен аромат самой рыбы — тебе не стоит пользоваться каким-либо парфюмом, если собираешься есть роллы. Это простое правило кажется незначительным, но рыба и рис легко впитывают запахи, и теряют свой вкус. Ресторанный этикет В традиционном ресторане принято встречать гостей традиционным поклоном. На него не обязательно отвечать тем же — достаточно вежливо поздороваться. Если хочется посмотреть на процесс приготовления еды, можешь попросить места на баре. В начале обычно подается горячее влажное полотенце — ошибори. Тщательно протри им руки и постарайся сложить также аккуратно, как тебе его принесли. Не заказывай слишком много — проси только то количество еды, которое ты действительно сможешь съесть. Оставлять часть еды нетронутой — нагрубить повару. Кроме того, с уважением относись к соевому соусу и расходуй его экономно. Сотрудники традиционного ресторана никогда не касаются денег — ведь они трогают еду. Чтобы поблагодарить хозяев ресторана, можешь сказать «домо аригато» — это вежливое японское «спасибо». Имбирь, васаби, соус

Соевый соус нельзя наливать прямо на роллы, только в отдельную чашку. Рис подобен губке и легко впитывает соевый соус, и если его будет слишком много — он подавит вкус еды и даже может привести к тому, что ролл просто развалится. Имбирь считается средством, которое помогает различать вкусы разных видов роллов и суши. Добавлять его прямо на ролл — дурной тон, в отличии от кусочка васаби. Палочки для еды Не протирай палочки для еды. Если они не используются, их нужно размещать параллельно тарелке на специальной подставке, но никак не на тарелке с едой. Суши допускается есть руками, а роллы и сашими — исключительно палочками. Нельзя брать роллы с тарелки другого человека той стороной палочек, которая касается твоего рта — только той, за которую ты их обычно держишь. Класть самостоятельно еду другому человеку тоже не стоит — это напоминает обряд передачи кремированных костей на японских похоронах. Хочешь поделиться — предложи собеседнику взять ролл с твоей тарелки самостоятельно. Кроме того, нельзя оставлять палочки воткнутыми прямо в еду — это наблюдает благовония с японских похорон. Суши стоит есть за один укус. Это не всегда так просто, учитывая что повара делают их довольно большими — но нельзя допустить, чтобы рис развалился на мелкие части. Начинай с легких вкусов и только потом передвигайся к необычным. Обычно повара рекомендуют для начала распробовать белую и красную рыбу, и только потом проходить к тунцу и угрю. Сладкие роллы — в конце трапезы. Напитки

Хоть сакэ и подается к столу, их не стоит употреблять вместе — ведь, как и роллы, этот напиток создан из риса. Вместо этого рекомендуется пить зеленый чай, а сакэ употреблять до или после трапезы. Следи за тем, чтобы чай был не сильно ароматизирован!