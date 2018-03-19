Лучшие завтраки и бранчи в Москве

Вкусный завтрак в правильном месте — лучшее начало дня. А если на завтрак не успели, не беда — можно сходить на бранч. В обзоре FashionTime.ru места, куда можно сходить на завтрак и на бранч. Приятного аппетита! Завтраки в MASTERS & MARGARITAS

Завтраки в Masters & Margaritas действуют с 8.30 до 16.00 в будние и выходные дни — вы точно успеете! Есть проверенные временем блюда (круассан с прошутто), есть беспроигрышные сочетания (омлет с крабом).

Итак, в меню завтраков вошли несколько видов каш, омлетов, круассанов и тостов: омлет с томатами, трюфельное масло, пармезан (400 руб.), омлет с крабом (890 руб.), запеченная свекла, мусс фета (420 руб.), жареная рикотта, брусника (350 руб.), каша овсяная, фейхоа (350 руб.), каша перловая, черничное варенье (380 руб.), зеленый салат, крутон, яйцо пашот (420 руб.), яичница, пьядина, чесночный йогурт, копченый лосось (450 руб.), скрэмбл-яйцо, авокадо, тост (440 руб.), тост с авокадо, томат, яйцо пашот (380 руб.), оладьи из цуккини, краб, авокадо, айоли (620 руб.), оладьи, греческий йогурт (290 руб.), гранола, йогрут, брусника (300 руб.), яблочный крамбл, греческий йогурт (390 руб.), бургер с беконом, авокадо, яйцо (520 руб.), круассан, прошутто, яйцо (390 руб.), круассан (150 руб.).

Адрес: Большой Палашевский пер., д. 2. Завтраки в Remy Kitchen Bakery

Каждый день с 8 утра до 12 дня в Remy Kitchen Bakery подают завтраки. В меню: японский и американский панкейки (100 руб.), датский блинчик (100 руб.), сырники (250 руб.), гранола (200 руб.), сэндвич с лососем и авокадо (250 руб.), сэндвич с пастрами (270 руб.). А также каши (рисовая, овсяная, полба), скрембл, омлет, глазунья, к которым можно добавить различные топинги (орехи, фрукты, овощи, сыры, мясо, ягоды, трюфель и боттаргу).

Адрес: ул. Малая Бронная, д. 2. Завтраки в Umi Oysters

Завтраки в устричном бистро Umi Oysters подают с 8:00 до 12:00. В меню — никаких каш и яичниц. Начать свой день шеф-повар Umi Oysters Евгений Мещеряков предлагает, например, с необычных омлетов. Среди начинок — форель слабой соли (250 руб.), устрицы с овощами (450 руб.), цитрусовый крем-чиз для зеленого омлета (350 руб.). Гостям, предпочитающих завтракать бутербродами, приготовят их либо с форелью (250 руб.), либо с устрицами и авокадо (350 руб.). Третий вариант — сэндвич, но не простой, а с беконом кита (450 руб.).

Адрес: Рождественский б-р, д. 1 (2 этаж Центрального рынка). Завтраки в Pizzamento

В Pizzamento на завтрак можно заказать овсяную кашу с крем-брюле или с медом, с вареньем либо с фруктами. Сэдвич с курицей готовят на хлебе из дровяной печи, а омлет — с мясными колбасками или с овощами, с беконом или с помидорами и сыром. Кроме того, в ресторане подают творожно-банановую запеканку. Любой завтрак стоит 295 рублей за исключением брускетт с лососем, сливочным сыром, икрой и яйцом пашот — они обойдутся в 395 рублей. Завтраки действуют по будням с 10:00 до 12:30.

Адрес: ул. Тверская, д. 12/2. Бранчи в AQ Chicken

Благодаря стараниям Адриана Кетгласа Андрея Жданова теперь в AQ Chicken есть азиатские бранчи, стоимость которых — 1 690 руб. Гости смогут оценить курицу в карри, тандори и бао-бургер, вонтоны с начинкой из курицы и креветок. Также есть жареные куриные крылья, салат с рисовой лапшой, фунчозой и курицей конфи. Авторский бранч проходит каждое воскресенье с 13:00 до 17:00. В него входит неограниченное количество еды и бокал вина в качестве комплимента.

Адрес: Трехпрудный пер., д. 11/13, стр. 2. Бранчи в Butler

Сицилийские бранчи в ресторане Butler теперь проходят не только по субботам, но и по воскресеньям с 13:00 до 17:00. Гостям предложат домашнюю буррату, пармезан, пекорино и камамбер от итальянских сыроделов, вяленые томаты, парму, брезаолу и милано, и специалитеты из родных мест Джузеппе Дави — аранчини, крупные сицилийские оливки и салат пантеска. На основе домашней закваски и специально доставленной из Италии муки готовят домашнюю пинцу, из говяжьего языка — Вителло Тоннато, а тартар готовится для каждого гостя индивидуально. Ассортимент горячих блюд будет обновляться — например, ризотто с чернилами каракатицы и кальмарами, филе дорадо или лопатка ягненка. Но всегда не менее семи основных блюд на выбор. Стоимость бранча 2 500 рублей.

Адрес: Трехпрудный переулок, д. 15. Бранчи в Haggis Pub&Kitchen

Каждое воскресенье в гастропабе Haggis Pub&Kitchen проходит Lazy Sunday Brunch с едой без ограничений и бокалом игристого. Меню бранча включает как самые популярные закуски и блюда гастропаба, так и неизменную классику для позднего завтрака в выходные — например, похмельный наваристый суп с бычьими хвостами. Блюда, предлагаемые во время бранча, меняются. Но есть и неизменные позиции, например, ростбиф с йоркширским пудингом. Бранч проходит каждое воскресенье с 13:00 до 18:00. Цена — 1 600 рублей.

Адрес: ул. Петровка, д. 15. Бранчи в «Ткемали»

Воскресный грузинский бранч проходит в «Ткемали» каждое воскресенье с 12:00 до 16:00. Гостям предложат: хачапури по-аджарски, шашлык из телятины, хинкали из говядины, рулетики из запеченных баклажан с пикантной начинкой из грецких орехов, харчо и пахлаву. Специальное сет-меню из 5 полноценных блюд стоит 1 500 рублей.

Адрес: ул. Пушечная, д. 7/5.