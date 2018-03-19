Владелец сети ресторанов «Урюк» Антон Винер открыл ресторан в Лондоне

Российский предприниматель Антон Винер , владеющий сетью узбекских ресторанов «Урюк», открыл ресторан в Лондоне. Об этом Винер написал на своей странице в Facebook.

«Наконец открыли наш новый проект в Лондоне, ресторан Osh», — написал Винер.

Из описания ресторана на официальном сайте следует, что заведение также выдержано в центральноазиатской стилистике.

Винер отказался комментировать RNS открытие ресторана, сославшись на то, что он находится за границей.

Сеть ресторанов «Урюк» основана в 2006 году. В данный момент рестораны сети находятся в Москве, Казани и Екатеринбурге.