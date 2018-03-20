Сергей Миронов откроет на Тверской первое заведение сети «Мясо&Рыба» 

В конце марта ресторатор Сергей Миронов откроет четвертое заведение сети «Мясо&Рыба». Три одноименных ресторана уже работают в ТЦ «Кунцево-плаза», «Афимолл-сити» и в ТРЦ «Ривьера», пишет «Ресторановедъ».
Ресторан на 100 посадочных мест станет первым, расположенным вне торгового центра, кроме того, он будет работать круглосуточно. Выход концепции за рамки торговых центров Сергей Миронов объясняет тем, что у проекта есть гости, не готовые обедать и ужинать на их территории. Гастрономическая концепция нового заведения, по словам представителей проекта, останется неизменной — стейк-хаус и фиш-хаус в одном пространстве. Команда проекта тоже прежняя: за кухню отвечают владелец сети Сергей Миронов и шеф-повар Сергей Лобачев (ранее «Груша», «Ц. Д. Л.»), кондитер — Елена Анурина (ранее White Rabbit), бариста — Роман Суслин.