Вкус Франции в России

Французская кухня — часть шарма страны. В 2017 году Францию посетило 89 миллионов иностранных гостей. Треть туристов, отправляющихся во Францию со всего мира, едут в первую очередь чтобы насладиться именно французской кухней.

Испокон веков гастрономия этой страны стала ее основной визитной карточкой. Недаром французская кухня внесена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

21 марта 2018 года более чем в 150 странах мира на пяти континентах пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Франции». В этом году в четвертый раз подряд в нем примут участие французские посольства за рубежом и шеф-повара со всего мира. В этот день «французское меню» одновременно предложат более чем в 3000 ресторанах; при этом 1500 шеф-поваров уже подали заявку на участие во Франции.

Тем же, кто хочет насладиться французской кухней, но не сможет оказаться в этот день во Франции, огорчаться не стоит. Более 60 регионов России примут участие в этом мероприятии. Рестораны Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Ростова-на-Дону и многих других российских регионов в этот день пригласят своих гостей на праздничный французский ужин. Выбрать ресторан в своем городе и забронировать столик можно, воспользовавшись ссылкой.

В этом году в рамках фестиваля будет чествоваться регион Новая Аквитания, являющийся во всем мире символом совершенства французских вин, а также славящийся богатым выбором туристических маршрутов, связанных с кулинарией и виноделием.

В Резиденции Посла Франции в уникальном особняке — доме купца Игумнова на Якиманке — праздничный ужин будет организован парижским рестораном Maison Rostang, созданным в 1978 году Мишелем Ростаном. Это — прекрасный пример семейного бизнеса, в котором совместно работают два поколения шеф-поваров Мишель Ростан и Николя Боманн, кому успешно удается сочетать классическую кухню и современные тенденции.