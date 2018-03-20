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Вкус Франции в России
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Вкус Франции в России 

ИД «Собеседник» 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Французская кухня — часть шарма страны. В 2017 году Францию посетило 89 миллионов иностранных гостей. Треть туристов, отправляющихся во Францию со всего мира, едут в первую очередь чтобы насладиться именно французской кухней.
Испокон веков гастрономия этой страны стала ее основной визитной карточкой. Недаром французская кухня внесена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
21 марта 2018 года более чем в 150 странах мира на пяти континентах пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Франции». В этом году в четвертый раз подряд в нем примут участие французские посольства за рубежом и шеф-повара со всего мира. В этот день «французское меню» одновременно предложат более чем в 3000 ресторанах; при этом 1500 шеф-поваров уже подали заявку на участие во Франции.
Тем же, кто хочет насладиться французской кухней, но не сможет оказаться в этот день во Франции, огорчаться не стоит. Более 60 регионов России примут участие в этом мероприятии. Рестораны Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Ростова-на-Дону и многих других российских регионов в этот день пригласят своих гостей на праздничный французский ужин. Выбрать ресторан в своем городе и забронировать столик можно, воспользовавшись ссылкой.
В этом году в рамках фестиваля будет чествоваться регион Новая Аквитания, являющийся во всем мире символом совершенства французских вин, а также славящийся богатым выбором туристических маршрутов, связанных с кулинарией и виноделием.
В Резиденции Посла Франции в уникальном особняке — доме купца Игумнова на Якиманке — праздничный ужин будет организован парижским рестораном Maison Rostang, созданным в 1978 году Мишелем Ростаном. Это — прекрасный пример семейного бизнеса, в котором совместно работают два поколения шеф-поваров Мишель Ростан и Николя Боманн, кому успешно удается сочетать классическую кухню и современные тенденции.
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