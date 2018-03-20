Новые места в Перми

Собрали пять новых мест, где вы сможете встретиться с друзьями, поужинать с близкими или пообедать с книгой в руках. Новые локации, уютная атмосфера, красивая подача, а главное— вкусная кухня. Приятный бонус— центр города.

THE HOUND

Тополевый переулок,5 Меню составлено из понятных и достаточно простых блюд, но с авторским акцентом. Классические рецепты осмыслены по-новому: традиционное блюдо гавайских рыболовов— ахи поке— подается с тунцом и свежими овощами в сопровождении лаймово-медового соуса, тунец в салате нисуаз уложен на «подушку» из маслин, печеного перца и каперсов, а тартар из говядины благородно сочетается с кусочками хурмы. Большая порция зажаренного со специями и травами цыпленка Табака станет фирменным блюдом для компании из двух человек (или одного очень голодного гостя). Абсолютный хит— топ-блейд стейк с вяленными черри и перепелиными желтками на гнездах из пармезана демонстрирует эталонную прожарку, а значит— сочность и аромат.

Винная и пивная карты предлагает необычный выбор и похожа на географический справочник: Франция предлагает игристые и сухие вина, Англия— овсяный стаут, а Бельгия— ламбик, сидр и эль.

Лучшая сделала кошелька и желудка в The hound— это деловые обеды. Меню бизнес-ланча в ресторане— разнообразное и утверждается на каждую неделю новое, что не заставляет гостя заскучать и пересытиться обедами в ресторане.

BEER AND CRAB

ул. Ленина, 50а Гастробар на Ленина, занявший целый этаж бывшего торгового центра, обещает свежих крабов и эксклюзивное пиво. В меню: лапы камчатского краба (900 руб.), крабовый биск (430 руб.) и целый краб волосатик (1200 руб.). По словам владельцев, крабы попадают на кухню, предварительно чуть обваренные и замороженные, что позволяет им сохранить свежесть и нежную структуру мяса.

"ВИГВАМ"

ул. Ленина, 58а В кафе сделан упор на здоровые и полезные блюда, даже бургеры тут готовят исключительно на кокосовом масле, которое богато витаминами «Омега-3», и бездрожжевом тесте. Сюда заходят за круглосуточными завтраками— каши, причем можно уточнить, на каком из видов молока сварить, киноа со свежими ягодами, сырники и гранола— или плотно отобедать тыквенным крем-супом, спагетти с соусом Песто, пене Помодоро с базиликом и пармезаном или овощными тальятелле с кедровыми орешками. Фуди города просто обязаны попробовать новый гастрономический тренд— боулы, где на одной тарелке собран полнейший дрим-тим. Суперфуды состоят из круп, овощей, зелени, фруктов— всего самого полезного и вкусного, что может предложить природа.

"ГРИБУШИН"

ул. Петропавловская, 57 Новый проект от создателей сети Cup by Cup и кафе Lemon Tree предлагает аутентичный китайский чай, напитки на его основе, а также десерты. Если вы хотите прикоснуться к философии чайной культуры, то непременно попробуйте чай в сифоне с таволгой, брусникой, апельсином и можжевельником (360 руб.), масалу на соевом молоке (290 руб.) или тодди с шиповником (250 руб.). Пространство располагает провести час-другой за чашкой чая и с книгой в руках. Об этом также позаботились владельцы: в стенах чайной можно найти большую подборку шедевров зарубежной и отечественной литературы.

ДОМ— ПЕКАРНЯ «ДЕМИДОВЫХ»

ул. Ленина, 46а Дом-пекарня «Демидовых» беспрецедентно совместила современную атмосферу с достоинством архитектурного наследия и эстетикой гастрономии купеческих времен. Создатели решили возродить утраченные вкусы гастрономической традиции и готовить хлеб по традиционным технологиям середины прошлого века. Кроме того тут можно найти свежеиспеченный европейский хлеб: итальянская Чиаббата и Панини, французский багет, и, конечно, классический круассан. Особое внимание уделяется созданию новых авторских пирожных и печенья, основанных на известных рецептах. В меню пекарни— торт с малиной и белым бельгийским шоколадом «Малиновый закат инфантильности», яблочное пирожное «Ньютон был веганом», шоколадное «Препати у Кати», тарталетка «Айседора с малиной» и эклер «Ванильный классицизм». В основном меню сделан акцент на домашнюю и европейскую кухню с использованием большого количества локальных продуктов. Всю гастрономию пекарни и кондитерской можно как попробовать в кафе, так и брать с собой.