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В Новосибирске пройдет «Бизнес-завтрак для шеф-поваров»
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В Новосибирске пройдет «Бизнес-завтрак для шеф-поваров» 

Собака 7 часов назад
Фото: Собака
Команда проекта «Завтрак шефа» продолжает серию поездок по Сибири и 27 марта встретится с местным поварским сообществом.
В «бизнес-завтраке» примут участие Елена Меркулова — генеральный директор проекта PIR Expo, Евгения Голомуз — бренд-амбассадора PIR Expo и московский приглашённый шеф-повар. Беседа будет посвящена обсуждению гастрономических трендов, направлениям развития ресторанов, формированию меню, перспективам роста и рискам, присущим всем нововведениям, источникам вдохновения шефов, а также другим насущным вопросам.
Отдельным блоком пойдёт разговор о локальных продуктах и блюдах, способных претендовать на звание визитной карточки города или региона с участием Владимира Бурковского, Президента ФРиО Сибири. В процессе дискуссии местные шеф-повара смогут поделиться своими мыслями по этому вопросу и рассказать о характерных для региона продуктах, после чего будет проведён анализ перспектив экспорта данного продукта как в другие регионы России, так и за рубеж.
После завтрака участников ждут интересные экспериментальные мастер-классы от шеф-поваров группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских, Николая Ильина, вице-президента ФРиО по работе с кулинарами Сибири. В рамках мастер-классов пройдёт «гастролаборатория » с московским приглашенным шеф-поваром, на которой участники разберут традиционное для Сибири блюдо, а шеф приготовит его в новом видении с применением новейших технологий обработки продуктов.
Посещение «Бизнес-завтрака» является бесплатным, необходима только предварительная регистрация по ссылке.
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