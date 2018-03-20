В Новосибирске пройдет «Бизнес-завтрак для шеф-поваров»

Команда проекта «Завтрак шефа» продолжает серию поездок по Сибири и 27 марта встретится с местным поварским сообществом.

В «бизнес-завтраке» примут участие Елена Меркулова — генеральный директор проекта PIR Expo, Евгения Голомуз — бренд-амбассадора PIR Expo и московский приглашённый шеф-повар. Беседа будет посвящена обсуждению гастрономических трендов, направлениям развития ресторанов, формированию меню, перспективам роста и рискам, присущим всем нововведениям, источникам вдохновения шефов, а также другим насущным вопросам.

Отдельным блоком пойдёт разговор о локальных продуктах и блюдах, способных претендовать на звание визитной карточки города или региона с участием Владимира Бурковского, Президента ФРиО Сибири. В процессе дискуссии местные шеф-повара смогут поделиться своими мыслями по этому вопросу и рассказать о характерных для региона продуктах, после чего будет проведён анализ перспектив экспорта данного продукта как в другие регионы России, так и за рубеж.

После завтрака участников ждут интересные экспериментальные мастер-классы от шеф-поваров группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских, Николая Ильина , вице-президента ФРиО по работе с кулинарами Сибири. В рамках мастер-классов пройдёт «гастролаборатория » с московским приглашенным шеф-поваром, на которой участники разберут традиционное для Сибири блюдо, а шеф приготовит его в новом видении с применением новейших технологий обработки продуктов.

Посещение «Бизнес-завтрака» является бесплатным, необходима только предварительная регистрация по ссылке.