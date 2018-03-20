Разделы для вегетарианцев побуждают выбирать мясные блюда

Специальные вегетарианские разделы в меню ресторанов на самом деле побуждают нас заказывать больше мясных блюд. Такое неожиданное открытие сделали британские психологи.

Ученые Лондонской школы экономики провели исследование с участием 750 человек, половина из которых часто ели вегетарианскую еду, а другая половина была убежденными мясоедами. Испытуемым давали разные ресторанные меню и предлагали выбрать блюда, как если бы они сидели в ресторане с друзьями.

Если в меню была специальная вегетарианская секция, это никак не влияло на выбор мясоедов — но, к удивлению психологов, любители вегетарианских блюд в этом случае на 65% чаще заказывали мясные блюда, чем при смешанном меню. Интересно, что если вегетарианское блюдо шло с пометкой «Выбор шефа», его начинали чаще выбирать мясоеды.

Ученые объясняют странный выбор любителей вегетарианских блюд так называемым эффектом «морального разрешения»: люди, которые ведут себя «хорошо», иногда чувствуют, что могут позволить себе сделать «плохой» выбор. Так, увидев в меню специальный раздел для вегетарианцев, они вспоминают, что обычно именно так и питаются, и решают на этот раз сделать исключение.

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