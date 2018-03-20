Spoon Guide назвал сто лучших ресторанов Москвы

В ресторане La Bella Societa презентовали ресторанный справочник Spoon 2018. В него вошли 100 лучших ресторанов Москвы. Гид, по традиции, выбрал «Пятерки лучших», а также пополнился винным разделом с рекомендациями лучших сомелье России.

О гиде

Ресторанный гид Spoon издается уже более 14 лет. За это время ресторанная индустрия Москвы, можно сказать, сформировалась «на глазах». Каждый год Spoon составляет рейтинг 100 лучших ресторанов Москвы, и это совсем небольшая цифра для такого огромного города. И ресторанам нужно очень постараться, чтобы в него попасть.

О тенденциях

Эпоха дорогих и помпезных ресторанов для взрослых мужчин в галстуках и женщин в бриллиантах и вечерних платьях уходит. И мы это видим на примере главного ресторатора Москвы Аркадия Новикова . Эпоха Vogue Cafe и ресторана Bolshoi заканчивается, Новиков открывает рестораны совершенно иного формата. Например, демократическую «Сыроварню» с самым популярным собственным сыром в городе, а за его бургерами в Farш молодежь стоит в бесконечных очередях на Никольской. Рынок все больше обращает внимание на молодых людей, борется за их вкусы. Чтобы завоевать молодежь, нужен другой подход, а именно — демократические цены при сохранении высокого уровня качества. Очень важна атмосфера и современная музыка. В качестве примера можно привести ресторан «Горыныч», где потрясающая кухня подана с соответствующим музыкальным сопровождением. Этот проект я бы назвал флагманом гастрономической индустрии последних месяцев. Невысокие цены, классная музыка и крутая еда.

О признании

Spoon — это, в первую очередь, гастрономический справочник. Иногда его называют «русским Мишленом». На наших презентациях всегда можно увидеть главных рестораторов и шеф-поваров столицы.

О гиде по ресторанам страны

Второй год подряд мы выпускаем гид по 100 лучшим ресторанам России. Для наших бизнесменов он очень важен, так как в постоянных командировках по стране не всегда знаешь, куда пойти. Наш гид составлен профессионалами, а не туристами. Мы отмечаем один или два главных гастрономических ресторана в каждом городе. Мы не рассматриваем проекты наследия прошлого, вроде пиццерий или суши-баров. В первую очередь, в гид попадают проекты с авторской, региональной кухней.

О затратах

Мы стараемся издавать гид максимально рентабельно. Печатная версия — это необходимая функция для построения бренда. Мы отлично понимаем, что будущее за сайтом, но для того, чтобы собрать ресторанное сообщество вместе и презентовать гид, издаем печатную версию. Стоимость выпуска гида составляет один миллион рублей — это затраты на гонорары авторов, фотографии, верстку и типографию. Мы стремимся, чтобы справочник хорошо выглядел, был написан с юмором, простым языком. Spoon — это путеводитель по гастрономическому лайфстайлу.

О рекламе

Нашими рекламодатели — две крупные компании Simple и Bork. В продаже справочник стоит 750 рублей. Торговым сетям мы отдаем справочник по себестоимости — 250 рублей, все остальное — их наценка.

О значении гида

Хочется, чтобы Spoon стал глобальным гастрономическим брендом, придуманным и рожденным в России. Есть много популярных локальных справочников, вроде Zagat в Америке или Michelin в Европе. Россия и Москва нуждаются в собственном гиде.