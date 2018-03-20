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Французы предпочли американский фастфуд национальной кухне, рассказали СМИ
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Французы предпочли американский фастфуд национальной кухне, рассказали СМИ 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Продажи гамбургеров во Франции впервые превысили продажи традиционного французского фастфуда — сэндвича с маслом и ветчиной, сообщает телеканал BFMTV.
Всего за прошлый год во Франции было продано более 1,46 миллиарда бургеров, уточняет телеканал со ссылкой на маркетинговую компанию Gira Conseil, специализирующуюся в области питания. Отмечается, что американское блюдо представлено в меню 85% ресторанов страны.
Что касается традиционного французского сэндвича с маслом и ветчиной, то их в прошлом году во Франции было продано 1,215 миллиарда. Средняя стоимость такого сэндвича в Париже в 2017 году составляла около четырех евро.
"В течение трех последних лет мы говорим об эйфории и сумасшествии, связанных с бургерами. В этом году мы не знаем, как расценивать этот результат. Это истерия: в 2017 году мы зафиксировали продажу 1,46 миллиарда бургеров, феноменальный рост составил 9%", — отметил директор Gira Conseil Бернар Бутбуль.
Бутбуль считает, что преимущество гамбургера состоит в том, что он соединяет в себе четыре продукта, которые потребляются во Франции в наибольшем количестве: хлеб, мясо, сыр и картошка фри.
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