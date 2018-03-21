Четыре бара примут участие в вечеринке Jameson IrishHood

В честь Дня святого Патрика 24 марта в Москве пройдет бархоппинг-вечеринка Jameson IrishHood. Ее участники отправятся в тур по столичным барам, сообщают наши коллеги из The Village.

Роль своеобразного ирландского квартала на себя возьмет район Садового кольца, где на день организуют уличное бархоппинг-пространство. За его оформление отвечает художник и дизайнер Илья Масленников из студии Maslenikov Ilya Bottegá.

Маршрут праздника пройдет через заведения Noor bar, Bruce Lee, "Лебединое озеро" и "Стрелку". Гостям здесь предложат фирменные коктейли на основе виски.

Помимо дегустации напитков, участников мероприятия ждут уличные игры и развлечения — дартс, настольные футбол и хоккей, соревнования с дисками, кольцами и мячами. Хедлайнером Jameson IrishHood станет австралийский хип-хоп-исполнитель Manu Crook$. В лайнап также вошли российские музыканты DJ Pirumov, Simple Symmetry и James Oclahoma.