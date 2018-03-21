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Полиция США застрелила в ресторане вооруженного мужчину
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Полиция США застрелила в ресторане вооруженного мужчину 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Вооруженный мужчина, укрывавшийся в здании ресторана в американском городе Принстон (штат Нью-Джерси), застрелен. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные власти.
Злоумышленник около пяти часов находился в ресторане Panera Bread, расположенном рядом с Принстонским университетом. Что заставило его забаррикадироваться в здании, пока не сообщается. Полиция вела переговоры с мужчиной, однако в итоге была вынуждена открыть стрельбу.
Находившиеся в двух университетских корпусах люди были эвакуированы. Никто из стражей порядка и местных жителей не пострадал.
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