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Особенности застольного этикета разных стран
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Особенности застольного этикета разных стран 

Anews 1 час назад
Фото: anews
В любом обществе есть некие правила этикета, которым придерживаются местные жители, но в некоторых странах они существенно отличаются. Перед поездкой в любое государство нужно учитывать такие мелочи, чтобы не показаться местным жителям грубым и неуважительным туристом.

Франция

Во Франции местные граждане считают дурным тоном поспешное поглощение пищи. Поэтому туристу стоит держать себя в руках и не объедаться обедом на людях, чтобы окружающие не смотрели на это с презрением.

Казахстан

В Казахстане принято подавать гостям чай в чашках, наполненных лишь наполовину. Если же ее заполнить до краев, это может служить намеком на то, что хозяин дома имеет желание поскорее выпроводить гостя.

Нигерия

Нигерийские дети не получают от родителей и других взрослых яйца в качестве обеда, поскольку это здесь расценивается как плохая примета. Считается, что если ребенку позволять потреблять вышеупомянутый продукт, то он с гораздо большей вероятностью станет вором.

Ямайка

Дети Ямайки не едят куриного мяса, по крайней мере до тех пор, когда научатся нормально говорить. Местные жители уверены, что если пренебрегать указанным правилом и позволять есть куриное мясо преждевременно, то ребенок никогда не научится говорить.

Китай

На территории Поднебесной принято есть длинную лапшу, которая олицетворяет в этой стране долголетие. Если же человек разрезает ее, это означает, что он таким образом укорачивает себе жизнь. Кроме того, в указанном государстве не принято указывать используемыми палочками для еды на кого-либо за столом, поскольку это расценивается как грубый жест.

Италия

Даже если блюдо оказалось очень вкусным и туристу захотелось добавки сыра, ему не стоит идти на поводу у своего желудка и просить добавки именно этого угощения. Такая просьба будет расцениваться как оскорбление повара за невкусное блюдо.

Великобритания

Граждане этого государства, как оказалось, черпают суп ложкой от себя, с чем могут возникнуть неудобства у тех, кто всю жизнь делал наоборот. Кроме того, нарушение принятых в королевстве норм этикета может расцениваться местными как проявление дурного тона.
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