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Вооруженный мужчина забаррикадировался в ресторане рядом с Принстонским университетом
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Вооруженный мужчина забаррикадировался в ресторане рядом с Принстонским университетом 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
В американском городе Принстон штата Нью‐Джерси сотрудники полиции оцепили здание ресторана Panera, где в настоящее время скрывается вооруженный мужчина. Об этом сообщил портал Breaking911.
Злоумышленник забаррикадировался в ресторане недалеко от Принстонского университета.
Известно, что ранее распространенная в ряде СМИ информация о якобы звуках выстрелов не соответствует действительности.
Никаких выстрелов не было, рекомендаций искать укрытия также не было,
— администрация университета.
В настоящее время оба университетских здания вблизи ресторана были эвакуированы в целях безопасности. Жителям города рекомендуют избегать улиц, примыкающих к ресторану, где скрывается злоумышленник.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате стрельбы в одной из школ города Грейт‐Хиллс в американском штате Мэриленд. Их доставили в больницу. Одним из них был сам стрелок.
Шериф округа сообщил, что стрелок ранил ученика и ученицу школы. Их состояние оценивается как критическое.
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