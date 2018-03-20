Вооруженный мужчина забаррикадировался в ресторане рядом с Принстонским университетом

В американском городе Принстон штата Нью‐Джерси сотрудники полиции оцепили здание ресторана Panera, где в настоящее время скрывается вооруженный мужчина. Об этом сообщил портал Breaking911.

Злоумышленник забаррикадировался в ресторане недалеко от Принстонского университета

Известно, что ранее распространенная в ряде СМИ информация о якобы звуках выстрелов не соответствует действительности.

Никаких выстрелов не было, рекомендаций искать укрытия также не было,

— администрация университета.

В настоящее время оба университетских здания вблизи ресторана были эвакуированы в целях безопасности. Жителям города рекомендуют избегать улиц, примыкающих к ресторану, где скрывается злоумышленник.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате стрельбы в одной из школ города Грейт‐Хиллс в американском штате Мэриленд. Их доставили в больницу. Одним из них был сам стрелок.

Шериф округа сообщил, что стрелок ранил ученика и ученицу школы. Их состояние оценивается как критическое.