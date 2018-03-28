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Прохожие остановили и отобрали ключи у пьяного таксиста в Москве
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Прохожие остановили и отобрали ключи у пьяного таксиста в Москве 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Во дворе одного из столичных дворов закончил свой рабочий день пьяный водитель «Яндекс. Такси», у которого местные жители отобрали ключи и вызвали на место сотрудников ДПС. Диалог с едва державшимся на ногах водителем сняли на видео.
"Я не за рулем! Машина заглохла. Нарушение есть? Зацепил кого-нибудь? Ты что, давить хочешь на меня? Делать нечего, да?" — посмеиваясь, напирал таксист, который во время сложных маневров зацепил припаркованную во дворе Audi Q3.
Очевидцы остановили машину, отобрали у водителя ключ зажигания и вызвали на место стражей порядка. Повозмущавшись произволом неизвестных ему людей, мужчина отправился уговаривать их вернуть ему ключи, дабы он спокойно отправился по своим делам. Более того, он даже просил незнакомцев помочь ему завести автомобиль с толкача, но понимания не нашел — местные жители назвали его «потенциальным убийцей» и заставили дожидаться инспекторов.
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