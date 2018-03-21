В «Яндекс. Такси» назвали самые популярные в Москве маршруты

Аналитики компании «Яндекс» представили рейтинг мест Москвы, куда пассажиры чаще всего вызывают такси. Для чистоты эксперимента пункты назначения разделили на несколько категорий: транспортные узлы, офисы, торговые центры, рестораны, вузы и гостиницы, говорится в исследовании, опубликованном на сайте компании.

"Судя по данным о заказах, главные транспортные узлы Москвы — это три вокзала: Ленинградский, Казанский и Курский. Кроме того, люди часто берут машину до «Юго-Западной» и «Речного вокзала» — видимо, там пересаживаются на метро и едут в сторону центра", — отметили в компании.