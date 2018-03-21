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В «Яндекс. Такси» назвали самые популярные в Москве маршруты
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В «Яндекс. Такси» назвали самые популярные в Москве маршруты 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Собака
Аналитики компании «Яндекс» представили рейтинг мест Москвы, куда пассажиры чаще всего вызывают такси. Для чистоты эксперимента пункты назначения разделили на несколько категорий: транспортные узлы, офисы, торговые центры, рестораны, вузы и гостиницы, говорится в исследовании, опубликованном на сайте компании.
"Судя по данным о заказах, главные транспортные узлы Москвы — это три вокзала: Ленинградский, Казанский и Курский. Кроме того, люди часто берут машину до «Юго-Западной» и «Речного вокзала» — видимо, там пересаживаются на метро и едут в сторону центра", — отметили в компании.
Среди офисов популярностью пользуется «Москва-Сити». Из всех торговых центров в 2017 году на такси чаще всего ездили к «Авиапарку». Как предполагают исследователи, это связано с тем, что до февраля 2018 года рядом с ним не было станции метро. Среди баров и ресторанов лидируют заведения, расположенные на Новом Арбате. В категории вузов первое место в 2016 году занимал МГИМО, а в 2017 году РУДН.
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