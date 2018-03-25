Яндекс. Такси повысило комиссию для водителей до 30%. Что происходит?

Что происходит?Вчера мне в очередной раз потребовалось поехать по делам на такси. Я привык его оплачивать через Apple Pay, по карте, но не тут то было.

Таксисты один за другим стали отказываться от поездки, узнавая, что я хочу оплатить её картой. Как минимум, трое точно отказались. Пришлось ехать на метро.

Мне стало любопытно, почему таксисты отказываются от оплаты картой. Оказывается, на то есть своя причина.

Выросла комиссия для водителей

С каждой поездки Яндекс берет некий процент за предоставление услуг сервиса. На сайте компании указано, что он составляет 18% для тарифов Эконом, Минивэн и Детский. Для остальных размер комиссии — 20,47%.

Компания обещала, что поднимет комиссию 23 марта. И она это сделала, но на сайте информацию об этом обновила некорректно. Как минимум, в размер комиссии ещё не включены:

НДС услуги диспетчерской

стоимость использования ПО При оплате картой с таксистов по завершению поездки списывается вся стоимость поездки и уходит в Яндекс. Через какое-то время она возвращается на счёт водителя с вычетом комиссии.

С учётом НДС Яндекс поднимает комиссию не до 20,47%, а примерно до 25-26% за дорогие тарифы и до 23-24% за эконом. Ну и с учётом подключения таксистов к сервису (в среднем 4%), по факту водитель оплачивает до 30% стоимости заказа.

Выходит, что тарифы «Комфорт» и выше облагаются комиссией 30%, а «Эконом» — 28%. То есть фактически треть стоимости поездки уходит Яндексу.

Какие последствия ждут клиентов уже сейчас

Получается, что клиенты не могут часто поехать за безналичный расчёт. Водители всячески пытаются обойти оплату картой и просят отменить заказ.

Безналичный расчёт для таксистов уходит на задний план, они стараются провести оплату либо наличными, либо переводом с карты на карту.

И всё это из-за постепенного повышения комиссии для водителей.

Но зачем это Яндексу? Компания таким образом хочет повысить рентабельность сервиса. Нужно же больше зарабатывать и делать это максимально эффективно.

Водители могут внутри сервиса менять таксопарки, пытаясь выбить выгодные комиссии для себя. Но с комиссией бороться проблематично. Поэтому таксисты зачастую и идут на уловки, дабы восполнить себе хотя бы какую-то часть денег.

А вот клиенту до этого дела всё равно. Регулярные пользователи сервиса, сталкивающиеся с откровенным хамством и наглостью водителей, будут просто уходить в другие места.

Что в итоге

Не хочу казаться экспертом в этом вопросе, но лично с моей стороны виднеются минусы повышения комиссии. В плюсе остаётся только Яндекс.

Для водителей: стоимость тарифов постоянно падает, комиссия возрастает, таксистов становится больше, а заказов меньше. Соответственно, водители зарабатывают на поездках существенно меньше денег.

Для пассажиров: заказать поездку становится с каждым разом становится всё более проблематично. Зачем тогда продолжать пользоваться этим сервисом, если есть другие хорошие аналоги?

Для Яндекс. Такси: здесь всё предельно ясно. Яндекс получает свою выгоду с таксистов, повышая собственный заработок. Самое главное, чтобы это действительно окупалось как надо.

Будет интересно посмотреть за развитием событий. Но одно я знаю точно: злые, наглые и недовольные водители уже привели к смерти традиционных такси. Будет обидно, если мой самый любимый сервис так же разрушится на глазах.