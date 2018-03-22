«Яндекс. Такси» в 2018 году вложит около 100 млн руб. в обновление таксопарков

МОСКВА, 22 марта. / ТАСС /. «Яндекс. Такси» планирует в 2018 году инвестировать около 100 млн руб. в обновление парка машин такси с помощью партнерских программ с таксопарками.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса, таксопарки с высоким качеством сервиса перевозок смогут получить премии за покупку новых машин при подключении их к «Яндекс. Такси». Помимо этого, такие таксопарки смогут экономить на маркетинге, участвуя в совместных с «Яндекс. Такси» рекламных кампаниях, направленных на привлечение водителей в таксопарк. Отбирать таксопарки для участия в программе будут на основании оценки машин и водителей.

Москва станет первым городом, где будет внедрена такая программа обновления машин. «Мы уже ведем переговоры с крупнейшими таксопарками Москвы, которые инвестируют в обновление машин в этом году», — пояснили в компании.

После того, как программа будет опробована в столице, она будет запущена в других регионах (в первую очередь там, где заключены соглашения об информационном сотрудничестве с местными министерствами транспорта — более 20 регионов, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск).

Средний возраст машин, подключенных к «Яндекс. Такси», составляет 2,8 лет, при этом больше половины машин младше двух лет. Ранее «Яндекс. Такси» с целью стимулирования обновления таксопарка также договорился с рядом автопроизводителей о скидках для своих партнеров.

В феврале «Яндекс. Такси» и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. «Яндекс. Такси» вложил в СП $100 млн, Uber — еще $225 млн На момент создания объединенная компания оценивалась в сумму свыше $3,8 млрд