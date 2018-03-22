Ещё
«Яндекс. Такси» в 2018 году вложит около 100 млн руб. в обновление таксопарков
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Яндекс. Такси» в 2018 году вложит около 100 млн руб. в обновление таксопарков 

ТАСС 1 час назад
Фото: Собака
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. «Яндекс. Такси» планирует в 2018 году инвестировать около 100 млн руб. в обновление парка машин такси с помощью партнерских программ с таксопарками.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса, таксопарки с высоким качеством сервиса перевозок смогут получить премии за покупку новых машин при подключении их к «Яндекс. Такси». Помимо этого, такие таксопарки смогут экономить на маркетинге, участвуя в совместных с «Яндекс. Такси» рекламных кампаниях, направленных на привлечение водителей в таксопарк. Отбирать таксопарки для участия в программе будут на основании оценки машин и водителей.
Москва станет первым городом, где будет внедрена такая программа обновления машин. «Мы уже ведем переговоры с крупнейшими таксопарками Москвы, которые инвестируют в обновление машин в этом году», — пояснили в компании.
После того, как программа будет опробована в столице, она будет запущена в других регионах (в первую очередь там, где заключены соглашения об информационном сотрудничестве с местными министерствами транспорта — более 20 регионов, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск).
Средний возраст машин, подключенных к «Яндекс. Такси», составляет 2,8 лет, при этом больше половины машин младше двух лет. Ранее «Яндекс. Такси» с целью стимулирования обновления таксопарка также договорился с рядом автопроизводителей о скидках для своих партнеров.
В феврале «Яндекс. Такси» и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. «Яндекс. Такси» вложил в СП $100 млн, Uber — еще $225 млн На момент создания объединенная компания оценивалась в сумму свыше $3,8 млрд
ТАСС: последние новости
В США застрелили забаррикадировавшегося в ресторане мужчину Блюда шеф-повара Поля Бокюза приготовят на фестивале французской кухни на Урале Мультимедийная выставка "Завтрак на траве" представлена в ТЦ "Метрополис"
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни35
Как снимался сериал «Золотая орда»7
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение